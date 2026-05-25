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「兆元男」黃仁勳（Jensen）又來台灣了！一向熱愛台灣夜市文化的他，這次現身再度引爆追星潮。許多脆友在Threads上曬出第一手野生捕獲畫面，有攤商請他吃芭樂、他和路人合照時突然吃了對方的烤玉米，讓整個饒河夜市好像變成大型家庭聚會。而且黃仁勳在夜市的狀態極度放鬆自在，走到哪、買到哪、吃到哪，還在店家留下了親筆簽名。黃仁勳是台裔美籍企業家，為人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）的共同創辦人暨執行長，他在全球科技界被尊稱為「AI教父」，因成功帶領輝達掌握AI浪潮，成為全球市值最高的指標性科技公司之一。黃仁勳逛夜市的場面，簡直就像一場大型餵食秀。熱情的台灣人一看到身穿招牌皮衣的黃仁勳，紛紛圍著他一起逛夜市，還有攤商請他吃芭樂，他吃得津津有味。也有民眾好奇，他大熱天穿皮衣穿得住，是不是因為裡面有高科技的降溫晶片？有脆友分享，跟黃仁勳合照時，他看著手上剛烤好、香氣四溢的烤玉米，竟然一邊問說好吃嗎，一邊趁亂對著烤玉米大咬了一口，超調皮、毫無架子的舉動讓現場所有人當場笑瘋，互動自然到好像認識很久的叔叔。還有脆友幽默表示，老爸在自家陽台看風景抽菸，沒想到看到夜市裡有另一個爸爸在逛街。黃仁勳也在附近的冰店消暑，NVIDIA官方IG隨後也曬出了他的吃冰萌照。有店家分享，自己當時才剛從水裡游泳上岸、頭髮都還沒乾，一聽說黃仁勳就在自家吃冰，立刻頂著濕漉漉的身軀衝過去合照。黃仁勳和冰店的貓咪「金金」也有親切互動，原來這是AI教父樸實無華的快樂，讓遠在海外無法回台的脆友一陣羨慕，「光看照片，就好像也跟著Jensen在台灣夜市吃了一整圈，真的好想回台灣啊。」