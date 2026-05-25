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麥當勞聯名胡同燒肉！捲捲薯條、西西里咖啡開賣

▲麥當勞首度跨界餐飲，聯名胡同燒肉開吃炭燒秘醬系列漢堡，還有炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬。（圖／麥當勞提供）

熱賣「捲捲薯條」回歸！加16元便宜買法

▲麥當勞「捲捲薯條」回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

全新西西里咖啡開賣！金選冰美式升級了

▲麥當勞「西西里金選冰美式咖啡-大杯」單點75元。（圖／麥當勞提供）

麥當勞買一送一！年中慶優惠搶先看

5月27日至6月9日，首兩周優惠最高可省2864元

6月10日至6月16日，M Point點數回饋8折優惠！

▲麥當勞APP全球版年中慶優惠券大放送。（圖／麥當勞提供）

肯德基：買一送一！蛋撻買6送6 618年中慶優惠券一次看

▲肯德基買一送一、蛋撻買6送6！618年中慶優惠券搶先看。（圖／肯德基提供）

麥當勞表示，首度聯名胡同燒肉，開吃炭燒秘醬系列香烙雞腿堡、安格斯牛肉堡等3款漢堡新品，及炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬；5月27日回歸「捲捲薯條」、全新開賣「西西里金選冰美式咖啡」；「買一送一」麥當勞APP年中慶優惠券一次整理。肯德基也有618年中慶優惠搶客。麥當勞首度跨界餐飲合作，官方今（25）日宣布，聯名台灣知名燒肉品牌「胡同燒肉」！主打胡同職人監製、吃得到獨特炭香味的炭燒風味秘醬，推出創新工序使表層有烙痕焦香的「炭燒秘醬香烙雞腿堡」，及「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」、「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」3款新品。喜歡麥克雞塊的民眾，不可錯過麥當勞還驚喜推出同樣由胡同獨家監製的「炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬」，以多種辛香料調製出醬香醇厚的鹹甜滋味，迸發誘人炭香。（數量有限，贈完為止）；凡購買麥當勞「炭燒秘醬系列漢堡」任一套餐，即送「胡同雙人套餐優惠券」乙張，憑券享優惠價1800元（原價2880元）。麥當勞「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」單點119元、經典套餐189元，「炭燒秘醬香烙雞腿堡」單點119元、經典套餐189元，「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」：單點159元、經典套餐229元；「炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬」單點10元。推薦「炭燒秘醬捲捲薯條特餐」開吃「炭燒秘醬安格斯雙牛堡／炭燒秘醬安格斯牛肉堡／炭燒秘醬香烙雞腿堡（3選1）＋捲捲薯條＋4塊麥克雞塊＋38元飲品」250元起。麥當勞表示，曾超人氣熱賣「捲捲薯條」將於5月27日回歸開賣，整顆去皮馬鈴薯螺旋切出「自然捲」新鮮現炸，外層金黃酥脆、內裡鬆軟口感，搭配胡椒、洋蔥與大蒜，鹹香風味滿足重口味饕客。「捲捲薯條」單點66元，同步提供套餐加點優惠價59元；捲捲薯條+38元飲品「捲捲薯條配餐」86元。2026最新「胡同捲捲薯條雞塊特餐」開賣，購買任一「炭燒秘醬系列漢堡」主餐，即可享有套餐組合「捲捲薯條＋4塊麥克雞塊＋38元飲品」；麥當勞歡樂送與外送平台也推出捲捲薯條好享餐優惠，「3份捲捲薯條＋2杯38元飲品」外送價189元起。麥當勞McCafé全新開喝「西西里金選冰美式咖啡」，選用衣索比亞與坦尚尼亞兩大咖啡產區的阿拉比卡咖啡豆，保留非洲豆特有的馥郁果香與滑順口感，搭配優利卡、里斯本與維拉法蘭卡三種品種檸檬調製成的糖漿，香醇咖啡融合檸檬酸甜，推薦夏天嚐鮮平衡清爽的西西里咖啡。麥當勞表示，5月27日至6月16日年中慶優惠，連續三週放送優惠：◾️◾️中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥香魚／麥香雞／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠◾️、「捲捲薯條送33元小飲」等夏日新品優惠。麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。迎戰2026年中最強購物節，肯德基表示，最大檔期「618年中慶」優惠重磅登場，全台門市肯德基5月26日至6月2日，開吃「買一送一」、下殺58折優惠：◾️優惠代碼50517「香酥脆薯（小）買一送一」特價41元◾️優惠代碼50518「薯餅買一送一」特價40元◾️優惠代碼50519「4塊上校雞塊買一送一」特價49元◾️優惠代碼50520「黃金超蝦塊買一送一」特價59元◾️優惠代碼50446「雙色轉轉QQ球買一送一」特價59元◾️優惠代碼50521「百事可樂（中）買一送一」特價38元◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元