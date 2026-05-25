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自下學年起，全國22縣市政府皆推動國中小免費營養午餐政策，但推動細節各有不同，台中市長盧秀燕今宣布，免費營養午餐對象將從1月宣布的21萬名公立國中小學生、國小至高中職弱勢生，加碼私立國中小學生，人數將增加2萬5千名，全年總經費約40億元。台中市宣布國中小營養午餐免費政策，從今年1月8日第一波的市立國中小，2月24日增加私立國中小及公私立高中職弱勢生，今（25）日宣布第2波加碼，將私立國中小學童也納入其中。市長盧秀燕上午受訪時表示，原本針對台中市公立國中小、國小到高中職的弱勢生提供免費營養午餐，大概是21萬多人、年度經費36億左右，經過財政盤點後決定再加碼，自今年8月底開始，2萬5千名私立國中小學生也能享用免費營養午餐，全年度增加的經費大概是3億多。總計台中市免費營養午餐受惠學生約有24萬人，全年度經費約40億。