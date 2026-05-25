35歲男星無尊（謝駿毅）昨（24）日坦承與交往5年的女友阿喜（林育品）已經分開，但彼此還是好友，消息曝光後讓粉絲錯愕。回顧兩人的愛情故事，他們在2021年9月被拍到約會，隨後大方公開戀情，無尊當時還主動告白阿喜：「她算是我見過最好的女人」，外界本來以為兩人有機會修成正果，想不到這些甜蜜過往已回不去了。
回顧無尊、阿喜戀情 5年前靠舞台劇感情升溫
阿喜與無尊的戀情始於舞台劇《莎姆雷特》，兩人因為頻繁排練互動開始變得熱絡，並在2021年9月左右開始交往，被拍到於公開場合摟抱的照片後，戀情才曝光。
無尊狂誇阿喜 主動告白：是我見過最好的女人
當時雙方經紀公司大方承認兩人正在交往，希望外界多給空間，無尊也在同年10月出面受訪，坦言是自己主動追求阿喜的。他稱讚阿喜不只長得漂亮，工作時的自我要求也很高，但又懂得照顧他人，平常會主動幫大家一起訂便當，這種溫柔特質深深吸引無尊，他更稱讚阿喜「是我見過最好的女人」。
阿喜被無尊2優點俘獲 不在乎他牙齦外露
阿喜也曾公開表示自己欣賞無尊的孝順、有責任感，跟無尊在一起時，她可以卸下搞笑包袱，不用拚命想炒熱氣氛，覺得很自在。對於無尊經常被調侃牙齦外露、長相不帥氣等問題，阿喜也說自己不介意，比起牙齦外露，她更在乎男生牙齒有沒有乾淨，長得帥不帥不是重點，可見當時他們都深愛著彼此。
阿喜恐婚無尊說服不了她 雙方互動逐漸冷淡
可惜阿喜與無尊對於結婚一事遲遲沒有共識，阿喜去年受訪時就透露，自己已經去凍卵，想要生小孩，但卻有點恐婚。她說自己曾跟無尊表明，若他想結婚，就必須拿出理由來說服自己，可惜無尊提不出有力的論點，所以他們遲遲沒踏入下一步。阿喜也坦言自己是比較喜歡獨處的人，但無尊很樂於社交，這也是彼此最大的差異。
最後的分手導火線則源於無尊與阿喜已經漸漸找不到共同話題，阿喜日前在節目《小姐不熙娣》抱怨，無尊都在講重複的事情，但詞彙量又很少，自己已經聽膩了，有時候還會忍不住封鎖他；阿喜更直言自己不喜歡無尊突然出現在她家樓下給她驚喜，可見兩顆心早就漸行漸遠，關係已回不去了。
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阿喜與無尊的戀情始於舞台劇《莎姆雷特》，兩人因為頻繁排練互動開始變得熱絡，並在2021年9月左右開始交往，被拍到於公開場合摟抱的照片後，戀情才曝光。
無尊狂誇阿喜 主動告白：是我見過最好的女人
當時雙方經紀公司大方承認兩人正在交往，希望外界多給空間，無尊也在同年10月出面受訪，坦言是自己主動追求阿喜的。他稱讚阿喜不只長得漂亮，工作時的自我要求也很高，但又懂得照顧他人，平常會主動幫大家一起訂便當，這種溫柔特質深深吸引無尊，他更稱讚阿喜「是我見過最好的女人」。
阿喜也曾公開表示自己欣賞無尊的孝順、有責任感，跟無尊在一起時，她可以卸下搞笑包袱，不用拚命想炒熱氣氛，覺得很自在。對於無尊經常被調侃牙齦外露、長相不帥氣等問題，阿喜也說自己不介意，比起牙齦外露，她更在乎男生牙齒有沒有乾淨，長得帥不帥不是重點，可見當時他們都深愛著彼此。
阿喜恐婚無尊說服不了她 雙方互動逐漸冷淡
可惜阿喜與無尊對於結婚一事遲遲沒有共識，阿喜去年受訪時就透露，自己已經去凍卵，想要生小孩，但卻有點恐婚。她說自己曾跟無尊表明，若他想結婚，就必須拿出理由來說服自己，可惜無尊提不出有力的論點，所以他們遲遲沒踏入下一步。阿喜也坦言自己是比較喜歡獨處的人，但無尊很樂於社交，這也是彼此最大的差異。
最後的分手導火線則源於無尊與阿喜已經漸漸找不到共同話題，阿喜日前在節目《小姐不熙娣》抱怨，無尊都在講重複的事情，但詞彙量又很少，自己已經聽膩了，有時候還會忍不住封鎖他；阿喜更直言自己不喜歡無尊突然出現在她家樓下給她驚喜，可見兩顆心早就漸行漸遠，關係已回不去了。