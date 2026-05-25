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對蕭旭岑、王光慈赴中見宋濤 戴遐齡稱馬總統完全不知情

馬辦發現捐款來源不明 未依法入帳竟變年終獎金

金溥聰公布馬英九委託書

調查稱無違法事證 馬英九震怒

金溥聰凍未條 親開記者會駁斥

馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九昨發出聲明，不滿三人調查小組認為前幕僚蕭旭岑、王光慈未有具體客觀證據證明私吞財務，委託基金會今（25）召開召開記者會還原真相。基金會先後公佈三人調查小組成員薛香川、李德維陪同蕭、王兩人赴中國與國台辦主任宋濤餐敘照片；另外還有馬英九委託金溥聰的委託書，但時期壓在5月23日。戴遐齡公布一張照片，稱去年10月28日蕭旭岑以副主席身分拜會國台辦主任宋濤，陪伴的是董事薛香川、李德維和幕僚王光慈，馬英九對拜會完全不知情，因此不得不懷疑，三人調查小組是否基於私人情誼或特地目的包庇蕭、王的原因。律師黃翊華表示，對外收受捐款卻自行處分，就有構成背信或公益侵占的嫌疑，本案調查確實有發現收受不明捐款，卻沒有入帳；基金會的相關財務報表，依規定應該跟相關機關核備，基金會成員除有上述未將收受捐款入帳外，更有不實陳述。律師黃翊華說，調查本案過程，所有的調查跟證人詢問，都有告知全程錄音錄影，在場有馬英九、戴遐齡、金溥聰都在場，都有相關證據可以查核。會計師周志誠說，這次接受委任查核，針對基金會從2018年到2025年年終獎金發放方式，跟會計帳目查核，我們查核年終獎金發放都有匯撥轉帳，也有跟國稅局申報薪資所得，從基金會存款流向跟申報資料都可以勾稽，但2025年終獎金查核，根據內部同仁告知，2月10日尾牙時，前執行長王光慈說以現金發放，這一點從協議程序查核，基金會銀行存款帳戶，沒有支付年終獎金紀錄，同時發放也沒有紀錄，這是一個比較疑問的地方，來源為何，有代王光慈說明。基金會在讓金溥聰說明前公佈委託書，本人已於民國115年2月16日，親自當面委任前國安會秘書長高華柱與金溥聰兩人協助調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反刑法侵占與背信罪，特此聲明。而馬英九的簽名是5月23日。金溥聰說，他真的覺得委託書不需要，當初馬總統是口頭委託，因為看到對方一直堅持，沒事找事，所以馬總統堅持寫了，今早送到他家。三人調查小組昨透過新聞稿，稱並無具體及確切客觀證據得以證明兩人有私吞財物之情事，且蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控現金使用於馬英九董事長、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。隨後基金會代替馬英九發出聲明，痛斥三人小組沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和本會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。為秉持勿枉勿縱的公平原則，也維護本人一生從政的清譽。已決定委任戴遐齡執行長、在本會律師及會計師和前國安會秘書長金溥聰陪同下，儘快召開記者會，向社會大衆說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。金溥聰也發出聲明說，自從蕭王兩人被解職事件曝光後，受到排山倒海的各種抹黑把他妖魔化，馬總統堅持他的身體狀況和員工能不能違法亂紀是兩回事。對於馬總統委託他釐清真相，仍必須對馬總統的付託有所交代，必須把這段時間協助調查所發現的各項事證公諸於世，交由社會公評。 這是還馬前總統堅持清廉的一個公道。基金會隨後表示，25日上午10時30分將召開記者會，由基金會代理執行長主持，並由本會馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所周志誠台北所所長及前國安會秘書長金溥聰陪同。