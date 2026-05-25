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為全面防制毒駕、酒駕危害道路安全，高市警前鎮警分局於24日晚間20時至24時，在轄內永豐路段執行「取締毒（酒）駕專案勤務」，共動員32名警力，採取封鎖式、高密度、高強度攔查勤務，以強勢執法作為全面掃蕩毒駕、酒駕及各類重大交通違規。分局長黃元民強調，未來將結合封鎖式路檢、機動巡邏、情資分析及熱區掃蕩等勤務作為，持續強化執法力道，全面打擊危險駕駛行為，絕不讓毒駕、酒駕成為危害市民安全的不定時炸彈。近期全國接連發生重大毒駕、酒駕事故，造成民眾高度憂心，前鎮警分局為有效遏止危險駕駛歪風，特別鎖定轄內重要幹道、易肇事及夜間聚集熱點，加強部署警力執行路檢攔查。現場警方除逐車盤查駕駛人精神狀況及可疑行為外，也同步針對改裝噪音車、危險駕駛、無照駕駛等違規行為全面清查，以高壓執法態勢強化震攝效果，讓違規駕駛無所遁形。這次勤務雖未查獲毒駕及酒駕案件，但警方強勢執法已有效產生震攝作用，成功壓制不法僥倖心態。勤務期間仍查獲刑事通緝案件2件，另取締無照駕駛1件、未繫安全帶2件、非法改裝排氣管3件，共計6件交通違規案件，充分展現警方全面掃蕩違法行為、淨化交通與治安環境之強硬態度與執法成效。勤務期間，大批用路人及周邊居民見警方大規模封鎖式路檢勤務，紛紛表達高度肯定，認為警方深夜持續強勢執法，不僅有效壓制毒駕、酒駕等危險行為，更讓市民對夜間道路安全明顯更有感。