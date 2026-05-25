這幾天台灣天氣好熱，開冷氣又怕電費大飆升，日本自衛隊東京地方協力本部就在社群平台分享「冷氣節電秘訣」，因為冷氣室外機要是過熱，就需要全速運轉，把熱氣散出去，也會讓電費飆升，因此只要在室外機上鋪濕毛巾，就能讓室外機降溫，使室外機不過熱，冷氣電費能節省一半以上。
自衛隊傳授濕毛巾降溫法 電費省一半
根據日媒《Oricon News》報導，日本自衛隊東京地方協力本部在IG上分享，冷氣室外機溫度如果過高，會導致室外機需要全速運轉，才能把熱氣散出，也會讓電費因此飆升。因此自衛隊推薦，可以運用家中的水桶、毛巾，製作「魔法水桶」，幫助「中暑」的冷氣降溫。
1、先將一條長毛巾浸濕，把濕的長毛巾鋪在室外機上。
2、準備裝滿水的水桶，將長毛巾其中一端放在水桶中，讓水可以利用「毛細現象」，使長毛巾維持水分，藉此降低室外機溫度，提升冷氣運轉效率，讓冷氣電費節省一半。
2事項要注意 台電也有3招節電
不過使用這種方法幫室外機降溫，有2點需要注意：
1、水桶不能直接放在室外機上：如果直接把水桶放在室外機上，會導致室外機頂板出現生鏽、刮傷，可以先鋪墊子，再放上水桶。
2、強風、颱風時要取下水桶：如果有強風、颱風來時，要記得把水桶拿下來，以免水桶跟毛巾被風吹走。
許多民眾留言表示，「可以撐過今年夏天了」、「超級感謝」、「謝謝」、「我也想來試試看」。台灣電力公司也曾分享冷氣居家省電技巧，只要做好窗戶隔熱，像是拉上遮光窗簾、貼隔熱紙等，都能讓室內溫度下降3到5度；家中電器待機時也會釋放熱能，所以如果電腦、電視等家電不用時，記得關掉；民眾回家後可用濕拖把拖地，讓地板溫度下降，只要地板溫度下來，室內整體溫度也會較快變涼。
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根據日媒《Oricon News》報導，日本自衛隊東京地方協力本部在IG上分享，冷氣室外機溫度如果過高，會導致室外機需要全速運轉，才能把熱氣散出，也會讓電費因此飆升。因此自衛隊推薦，可以運用家中的水桶、毛巾，製作「魔法水桶」，幫助「中暑」的冷氣降溫。
1、先將一條長毛巾浸濕，把濕的長毛巾鋪在室外機上。
2、準備裝滿水的水桶，將長毛巾其中一端放在水桶中，讓水可以利用「毛細現象」，使長毛巾維持水分，藉此降低室外機溫度，提升冷氣運轉效率，讓冷氣電費節省一半。
2事項要注意 台電也有3招節電
不過使用這種方法幫室外機降溫，有2點需要注意：
1、水桶不能直接放在室外機上：如果直接把水桶放在室外機上，會導致室外機頂板出現生鏽、刮傷，可以先鋪墊子，再放上水桶。
2、強風、颱風時要取下水桶：如果有強風、颱風來時，要記得把水桶拿下來，以免水桶跟毛巾被風吹走。
許多民眾留言表示，「可以撐過今年夏天了」、「超級感謝」、「謝謝」、「我也想來試試看」。台灣電力公司也曾分享冷氣居家省電技巧，只要做好窗戶隔熱，像是拉上遮光窗簾、貼隔熱紙等，都能讓室內溫度下降3到5度；家中電器待機時也會釋放熱能，所以如果電腦、電視等家電不用時，記得關掉；民眾回家後可用濕拖把拖地，讓地板溫度下降，只要地板溫度下來，室內整體溫度也會較快變涼。