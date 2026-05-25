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日月光又亮燈！受惠AMD在台大規模投資與次世代AI晶片先進封裝合作題材，日月光投控今（25）日開盤急拉漲停，鎖死在617元，截至上午10時10分左右，有超過8000張排隊等買單。日月光今日早盤衝上漲停板鎖死，成交量超過22000張，超過8000張委買量。日月光此波攻勢主因仍圍繞AMD在台大規模投資與次世代AI晶片先進封裝合作題材，市場將日月光視為EFB、2.5D等關鍵封裝技術核心夥伴，推升資金持續湧入。輔以先前外資、投信連續買超，市場對AI伺服器與先進封測長線成長預期升溫，帶動多頭動能延續，追價買盤積極鎖住漲停板。日月光投控因獲超微點名為次世代AI晶片先進封裝核心合作夥伴，未來營運展望強勁。公司先前上修全年先進封測目標至超過35億美元，並將今年資本支出上調至逾80億美元，創歷史新高以擴充產能。日月光投控2026年總市值約2.5兆元，全球封測廠龍頭地位穩固。主要營收來自集團合併封裝51.22%、EMS 35.23%、測試12.21%。今年4月合併營收622.47億元，年增19.22%；3月營收615.77億元，年增14.57%，近期營收呈現穩定增長。外資外也上調日月光投控的獲利預估，重點不是股價短線反彈，而是市場開始把封測循環回升與高階封裝需求重新放進模型裡。FactSet顯示，分析師已把今年EPS中位數調高到0.89美元，目標價也拉升到24.5美元，意味著法人不是只看今年，而是在看未來幾年的獲利體質是否變得更厚。