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濕度高難散熱 冷氣要配除濕機

▲開冷氣時可搭配除濕機，讓身體感受更舒服。（示意圖／記者張家瑋攝）

「冷氣＋除濕機」居家舒適3秘訣

台灣夏天總是又悶又熱，但是開冷氣還是覺得不舒服，其實這是因為「濕度」不對，日本及歐美室內環境專家都指出，想要體感舒適，室內的「濕度」才是關鍵，因為空氣中相對濕度破80％時，人體表面的汗水很難蒸發，就會讓人感覺濕濕黏黏很不舒服。台灣夏天很悶熱，相對濕度常常高達80％，這時候人體表面的汗水很難蒸發，導致身體皮膚有悶熱感。如果空氣中充滿水分，就會讓身體排汗散熱更困難，讓人感到很不舒服。環境科學研究指出，家中相對濕度只要維持在50％到60％之間，冷氣溫度不用開太低，也能有舒適感受兼顧省電。環境科學研究表示，只要讓空氣中的水分降低，把室內相對濕度從80％，降低到50％，就算冷氣開28度，也會感覺像25度一樣清爽。因此，開冷氣的時候，建議可以搭配除濕機，讓身體感受更舒服。1、：回到家後可以先開啟除濕機，降低室內水氣，再把冷氣設定在26度到28度之間。2、：開冷氣時可在出風口對角處放風扇，加速冷氣散布，讓室內空氣快速降溫。3、：建議可以在家中擺放溫度、濕度顯示器，把相對濕度維持在50％到60%之間，是感受最舒服、最省電的相對濕度。