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▲方志友（左）與楊銘威（右）結婚11年，不料在今年3月卻突然傳出婚變消息。（圖／翻攝自方志友Beatrice Fang FB）

女星方志友與老公楊銘威結婚11年，日前突傳婚變，但雙方都未親口證實。不過事隔2個月後，昨（24）日兩人竟同框了，一起與李李仁、陳意涵與許富翔夫妻、王柏傑等友人聚餐，雖然夫妻倆並沒有坐在一起，但開心燦笑的表情全被拍下，關係疑破冰。陳意涵與王柏傑在昨日先後上傳了聚餐合照，沒想到傳婚變2個月的夫妻檔方志友與楊銘威都在內。只見照片由楊銘威掌鏡，開心對著鏡頭露出微笑，雖然方志友坐在最後面，與楊銘威是最遠的距離，但也明顯可以看到她的燦爛笑容，夫妻倆心情似乎都非常好，讓外界猜測關係是否已破冰。方志友與楊銘威在3月傳出婚變消息後，兩人當時僅透過經紀人低調回應：「屬於私人家務，不便對外說明。」且依舊照常工作、正常生活，不過夫妻倆的一舉一動也因此都備受關注。事實上，日前方志友拍吃播，被發現冰箱上仍有與楊銘威的親密合影、全家福等。方志友還親自轉發楊銘威出演《乩身》的幕後花絮，為對方宣傳；並在楊銘威家中經營的「合府小籠湯包」宣布暫停營業消息時，也轉發同樣消息，多個舉動似乎都是在破除婚變傳聞，引發外界猜測。