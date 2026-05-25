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出門多久變頻冷氣要關？師傅終於公布正解：電費更省

如果只出門一小時，讓冷氣維持低速運轉，比關掉再重開還更省；但如果你要出門三小時以上，那就可以安心關掉它。」

▲專門安裝維修冷氣的師傅「企鵝叔叔」表示，如果外出一小時，讓冷氣維持低速運轉，比關掉再重開還更省。（圖/記者張嘉哲攝）

冷氣壓縮機啟動時用電量最大！夏天千萬不要吹錯

原因就是因為當外面天氣過熱的時候，頻繁重新開啟冷氣會重啟壓縮機讓室內降溫，這時會消耗大量電力。

▲變頻冷氣頻繁的開關並不會比較省電，短時間出門可以把溫度調高讓其繼續低頻率運轉，反而更省電費哦！（圖/記者張嘉哲攝）

如果你的外出時間是在一小時左右的話，家中的冷氣並不需要關閉，反而能夠更省電；但如果超過2小時以上的話，建議還是把冷氣關掉