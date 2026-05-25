最近幾日連續幾天高溫，包括台北信義區飆到37度、台南玉井甚至出現破39度高溫，已經有許多人受不了把冷氣打開，但你知道冷氣出門多久需要關嗎？專門安裝及修繕的冷氣師傅企鵝叔叔就分享，如果你出門一個小時的話，讓冷氣維持低速運轉，就會比關掉再重開還要更省。
出門多久變頻冷氣要關？師傅終於公布正解：電費更省
專門安裝維修冷氣的師傅「企鵝叔叔」近日在社群分享，表示有人問說：「我家是變頻冷氣，我如果只出門一個小時，關掉會比較省電嗎？」企鵝叔叔回應：「你知道冷氣開機那瞬間，壓縮機可是咬牙硬撐的！就像你剛起床還沒喝咖啡，被叫去跑步一樣累。」
企鵝叔叔解釋：「很多人以為勤關冷氣等於省電，但是對變頻冷氣來說，重複啟動才是最耗電的！如果只出門一小時，讓冷氣維持低速運轉，比關掉再重開還更省；但如果你要出門三小時以上，那就可以安心關掉它。」
企鵝叔叔強調，如果你家隔熱差、太陽每天熱情直曬，冷氣重啟可是會更辛苦、也更耗電，這時候，短暫外出不妨就讓它繼續吹著吧！冷氣這東西，不是開開關關就能省電，重點是懂它的節奏。
冷氣壓縮機啟動時用電量最大！夏天千萬不要吹錯
市內裝潢公司「夯裝修」也曾經在官網分享過，有日本媒體過去曾經實測，一台變頻冷氣24小時都開著；另一台則是在中午11點至12點以及晚上6點至8點關閉。結果顯示，24小時運轉的冷氣一天耗電量為5.7kWh（千瓦小時），而有開關的冷氣則只消耗了4.4kWh。
第二次的實驗中，選在一天戶外氣溫高達36.3度的情況下測試，一台冷氣同樣24小時運行，另一台則是每30分鐘開關一次，結果持續運行的冷氣耗電量較少，原因就是因為當外面天氣過熱的時候，頻繁重新開啟冷氣會重啟壓縮機讓室內降溫，這時會消耗大量電力。
總結來說，如果你的外出時間是在一小時左右的話，家中的冷氣並不需要關閉，反而能夠更省電；但如果超過2小時以上的話，建議還是把冷氣關掉，這樣才能具備真正省電效果。如果過去你總是短暫出門就把冷氣關掉、回來又打開，無形之間你已經浪費很多電費囉！
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專門安裝維修冷氣的師傅「企鵝叔叔」近日在社群分享，表示有人問說：「我家是變頻冷氣，我如果只出門一個小時，關掉會比較省電嗎？」企鵝叔叔回應：「你知道冷氣開機那瞬間，壓縮機可是咬牙硬撐的！就像你剛起床還沒喝咖啡，被叫去跑步一樣累。」
企鵝叔叔解釋：「很多人以為勤關冷氣等於省電，但是對變頻冷氣來說，重複啟動才是最耗電的！如果只出門一小時，讓冷氣維持低速運轉，比關掉再重開還更省；但如果你要出門三小時以上，那就可以安心關掉它。」
冷氣壓縮機啟動時用電量最大！夏天千萬不要吹錯
市內裝潢公司「夯裝修」也曾經在官網分享過，有日本媒體過去曾經實測，一台變頻冷氣24小時都開著；另一台則是在中午11點至12點以及晚上6點至8點關閉。結果顯示，24小時運轉的冷氣一天耗電量為5.7kWh（千瓦小時），而有開關的冷氣則只消耗了4.4kWh。
第二次的實驗中，選在一天戶外氣溫高達36.3度的情況下測試，一台冷氣同樣24小時運行，另一台則是每30分鐘開關一次，結果持續運行的冷氣耗電量較少，原因就是因為當外面天氣過熱的時候，頻繁重新開啟冷氣會重啟壓縮機讓室內降溫，這時會消耗大量電力。