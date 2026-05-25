我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高鐵今（25）日上午因號誌訊號異常影響營運，改採每小時固定班次的全車自由座列車營運。台鐵表示，各級對號列車仍有空位；10時以後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票；上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站；並且安排預備編組及乘務人力待命中，加開北=中半直達車，停靠受影響高鐵站。高鐵表示，受到號誌訊號異常影響，自上午8時起取消原班表各班次列車，並改由南港站南下、左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠列車，發車時間為整點、20分及40分，列車全面採自由座模式營運，商務車廂除外。台鐵表示，目前台鐵各級對號列車仍有空位，歡迎旅客多加利用；10時以後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票。上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站。另外，台鐵公司已安排好預備編組及乘務人力待命中，將視通勤尖峰時段之旅運需求，預計下午4:00後加開北=中半直達車，沿途停靠：台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化，並將視需要滾動檢討。高鐵指出，目前工程人員正持續搶修中，後續最新營運資訊將隨時對外更新，並提醒旅客留意官方公告及車站資訊。針對此次異常造成旅客行程延誤，台灣高鐵也公布退費與補償方案。若列車抵達目的地時間較原訂時刻延遲30分鐘以上、未滿60分鐘，可退還實收票價50%；延遲超過60分鐘者，可全額退票。此外，因事件影響而取消車次的旅客，若車票未使用，可辦理全額退費；若旅途中斷，也可退還未乘區間票價，且免收手續費。至於持對號座車票改搭自由座列車的旅客，高鐵表示，可於乘車日起一年內，至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。