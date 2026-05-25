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IC設計大廠聯發科（2454）近期利多消息頻傳，外資出具最新報告指出，根據最新TPU路線圖變化顯示，Google已不再只是把聯發科視為替代供應商，而是逐步將其推向下一世代TPU策略核心供應商，因此將目標價由4500元上調5922元。今（25）日開盤即攻上漲停價4245元。聯發科日前舉辦年度供應商大會，總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科憑藉SoC整合與運算連結優勢，未來將聚焦「更強運算與能效」、「完整平台整合」以及「加速落地量產」三大方向，攜手供應鏈夥伴共同開發並推動量產。聯發科指出，隨著未來對先進製程、系統整合、封裝測試及可靠度良率等整體工程能力需求提升，將進一步深化與供應鏈夥伴合作，透過供應韌性與執行效率，與生態系夥伴共同搶攻新一波技術競賽。此外，聯發科也積極將AI預測與數位自動化導入供應鏈管理，整合需求、供應與庫存資訊，提前辨識潛在風險並制定應對策略，打造具高韌性與敏捷交付能力的智慧供應鏈。外資同樣看好聯發科後市表現。亞系外資最新報告指出，聯發科已成功打入Google TPU供應鏈，且根據最新TPU產品路線圖，Google對聯發科的定位已不再只是替代供應商，而是逐步升級為下一代TPU策略核心供應商，市場目前仍未完全反映這項轉變。因此，亞系外資將聯發科目標價自4500元大幅調升至5922元，調幅超過31%，成為目前外資圈對聯發科喊出的最高目標價，並重申「高度確信優於大盤」評等。聯發科今日股價開盤直攻漲停價4245元，截至上午10點50分，成交量達3504張，並且有3644張排隊購買。