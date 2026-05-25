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中國男神張凌赫不僅擁有帥氣高冷的外表，私底下「事事有回應」的笨拙與真誠更是出了名。25日凌晨，他無預警閃現個人微博官方粉絲看板（超話）發Live動態（Live Photo）寵粉，沒想到圖片卡住不會動，竟當場激發出他電機工程系畢業的理工男魂。他不假他人之手親自下線「維修」，幾分鐘後成功克服Bug重新上傳，被粉絲笑虧：「果然是理工男的勝負欲！」回顧這場有趣的深夜驚魂，張凌赫原本是要發布一張拿著口袋相機的帥氣原況動態照跟粉絲道晚安，不料照片上傳後卻系統卡住，動態效果完全生不出來。粉絲見狀好奇發問「哥哥怎麼不笑呢」，這才讓他發現出包，當場像做錯作業的小學生一樣在留言區崩潰吐槽：「這明明是個live，咋不動了。」不服輸的他，完全沒有求助經紀團隊或小編，而是執著地留在手機前動手研究維修。幾分鐘後，他還真的成功克服Bug，單獨發布了一則全新的獨立貼文，順利貼出右上角標示著「LIVE」且高畫質會動的帥照，並傲嬌配上熱門的水豚君貼圖，滿足寫下：「動了就行，晚安。」超真實的接地氣反差萌。除了大半夜親自下海「維修」照片，張凌赫當晚和粉絲互動。有粉絲敲碗想看劇組殺青當天與粉絲的大合照，張凌赫考量到追星粉絲的隱私，貼心婉拒：「太多人的隱私就不發了。」此外，他對粉絲的生活關懷更是直男又幽默。看到有人留言正在辛苦減肥，他特地叮囑對方千萬不能節食，甚至直白警告：「小心掉頭髮！」而當有粉絲崩潰求助，說自己在駕訓班練車時不小心「倒車軋到隔壁菜園」時，張凌赫更神回覆：「怪駕校（駕訓班）為什麼在場地種菜！」事事有回應的男神，十分少見。