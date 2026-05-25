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新北小吃店出包！連開同組發票號碼：20張追不回遭開罰

▲新北小吃店於在3月、4月因結帳系統異常，誤開多張同組號碼發票，至今仍有20張追不回。（圖/記者張嘉哲攝）

20張同組發票追不回！今開獎「最重恐賠2億元」

▲國稅局提醒，營業人應定期檢查開立電子發票之軟、硬體設備，確認系統具備自動跳號與重號防呆功能，避免因系統設定錯誤或人員操作失誤釀成重複開立情事。（圖／記者潘毅攝）

115年3、4月統一發票將於今（25）日開出獎號，但今日最緊張的絕對是新北某家小吃店老闆！根據財政部北區國稅局表示，財政部北區國稅局表示，新北某家小吃店在3、4月間因結帳系統異常，重複開立同一組發票號碼給客人，雖然店家第一時間主動通報並回收部分發票，依舊有20張未回收。國稅局解釋，業者如有重複開立而無法收回作廢重開，除應賠付溢付獎金外，根據《加值型及非加值型營業稅法》第48條規定，將處1%罰鍰，金額最低1500元、最高1萬5000元。但考量店家發現異狀立即回報並如實申報，可依《稅務違章案件減免處罰標準》第16條第5款規定免予處罰，但1年以3次為限。但最讓店家擔憂的不只是罰鍰問題，倘若這組重複發票號碼，幸運中了最新一期的特別獎1000萬元，業者最嚴重可能得賠付2億元的溢付獎金，究竟結果如何，將於今（25）日115年3、4月發票開獎見真章。對此，國稅局提醒，營業人應定期檢查開立電子發票之軟、硬體設備，確認系統具備自動跳號與重號防呆功能，避免因系統設定錯誤或人員操作失誤釀成重複開立情事；若發現異常，應儘速向所轄稽徵機關具文報備處理。如有任何疑義，可撥打免費服務電話0800-000321洽詢，該局將提供諮詢服務。