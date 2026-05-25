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▲未來一周天氣高溫炎熱為主，周五鋒面導致全台降雨機率提高，5月底則可能有颱風生成。（圖／中央氣象署）

▲氣象署發布「高溫資訊」，提醒台灣各地注意36度以上高溫。（圖／中央氣象署）

受到太平洋高壓影響，台灣天氣持續高溫炎熱，昨（24）日台南玉井更飆出39.4度，全台多地出現36度以上高溫，氣象專家林得恩表示，周四（5月28日）前各地仍維持32至36度高溫，大台北、花東縱谷及中南部近山區局部恐達37至38度，體感溫度上看40度，周五（5月29日）鋒面南下後，氣溫才會略為下降。林得恩指出，昨（24）日高溫爆表，大台北、彰化以南、花蓮都出現36度以上的高溫，其中台南玉井39.4度最高，台南南化、屏東內埔的38.9度、38.3度分居二三。林得恩提醒，今天天氣持續受到太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，高溫炙熱，白天高溫普遍在32至36度，大台北、花東縱谷、中南部近山內陸都有局部37至38度左右高溫的機會，體感溫度飆高至攝氏40度以上，台東也有焚風發生的可能。林得恩強調，明天中午還會更熱！周四（5/28）之前，全台各地都是高溫悶熱，要到周五（5/29）鋒面報到後，氣溫才會略降；中央氣象署目前也持續發布「高溫資訊」。臺南市屏東縣基隆市、臺北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市桃園市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣