繼台南奇美博物館正熱烈展出大英博物館《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展。國立歷史博物館6月18日也將迎接《埃及木乃伊—永生傳說》年度國際特展，將展出人類與動物木乃伊真跡、彩繪棺木、聖甲蟲、護身符與喪葬石碑等百餘件收藏；沒想到開展前遭航空公司拒載，還要求要看木乃伊的死亡證明，所幸最後找到一家國籍航空提供運輸。
國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》！6/18開展百餘件收藏
國立歷史博物館與時藝多媒體共同推出年度國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，6月18日開展將展出木乃伊真跡與精緻喪葬文物共百餘件藏品，從彩繪棺木、護身符，到刻有祈禱銘文的石碑，為觀眾完整解碼古埃及人追求永生的信仰與智慧。
史博館表示，展覽依循古埃及的「來世」認知，從防腐實踐到冥王面前的「心臟稱量」審判，重現古埃及複雜且精密的喪葬習俗。由義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）借展，台灣民眾可就近欣賞保存內臟的卡諾皮克罐、象徵荷魯斯四子的喪葬神靈、覆蓋遺體的喪葬網，以及引導亡者通過審判的心臟聖甲蟲等。
史博館小編透露：「展區呈現人類與動物木乃伊真跡及各式喪葬文物」，共百餘件充滿守護魔法的文物。其中包含19世紀由破譯埃及象形文字的法國埃及學者商博良所帶領的「法國—托斯卡納埃及考察隊」所蒐集的珍貴藏品。
事實上，在古埃及觀念中，死亡並非終點，而是生命轉化的過渡期。保存肉體，是為了讓靈魂回歸；喪葬儀式並非歌頌死亡，而是為來世保存生命。古埃及人為亡者備妥來世所需，完美交織了當時的技術知識與神話想像。
埃及木乃伊開展在即！航空公司運輸求看「死亡證明」狂拒載
根據聯合新聞網報導，策展團隊透露，展品中因為有一句女性人類木乃伊屬「人類遺骸（Human Remains）」，依據航空運輸規定，必須出具「死亡證明」。遭到多家航空公司拒載來台，所幸最後找到一家國籍航空願意提供運輸。
該木乃伊展品經X光檢測，發現年紀約25至30歲，骨骼特徵顯示她生前曾多次懷孕，極有可能是死於難產過程中。據悉，由於多數國家的海關檢疫法規，皆規定進出口人類遺骸都必須具備合法文件；為此，過去埃及政府還曾為讓法老王順利出國展出，而核發了一本註明為已故「國王」的專屬護照。
國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》！票價、展覽時間、地點
◾️展覽地點：國立歷史博物館1樓、2樓展廳
◾️展覽日期：2026年6月18日（四）至2026年9月28日（一），本展周一照常開放
◾️開放時間：每周一至周日10:00-18:00（17:30展覽現場停止售票及入場）
◾️售票通路：時藝官方網站
◾️購票客服專線：02-2651-2040（周一至周五10:00-12:00／13:30-17:30）
◾️票價：早鳥票350元、預售票400元、雙展聯票1400元、青春票100元、全票500元、優待票450元、敬老票250元
奇美博物館：埃及展「沒有木乃伊」！280件稀珍文物有互動遊戲
而目前正在台南奇美博物館展出的大英博物館《埃及之王：法老》，則強調非聚焦古埃及的喪葬文化。主要展出歷史橫跨近3000年的280件稀珍文物，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，震撼磅礡。
現場還可自製法老專屬名牌「王名框」聖書體簽名、體驗7款「好運護身符」集印章遊戲及鋼印書籤紀念品，連埃及神娃娃吊飾等紀念品都相當搶手。
《埃及之王：法老》展覽時間、地點、購票平台一覽
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
◾️展覽時間：9:30-17:30（特展最後入場時間16:30）
◾️票價：「一般票」全票580元、優惠票480元，「週三藝享票」2000元（官網獨賣）
◾️官網購票網址
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國立歷史博物館與時藝多媒體共同推出年度國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，6月18日開展將展出木乃伊真跡與精緻喪葬文物共百餘件藏品，從彩繪棺木、護身符，到刻有祈禱銘文的石碑，為觀眾完整解碼古埃及人追求永生的信仰與智慧。
事實上，在古埃及觀念中，死亡並非終點，而是生命轉化的過渡期。保存肉體，是為了讓靈魂回歸；喪葬儀式並非歌頌死亡，而是為來世保存生命。古埃及人為亡者備妥來世所需，完美交織了當時的技術知識與神話想像。
根據聯合新聞網報導，策展團隊透露，展品中因為有一句女性人類木乃伊屬「人類遺骸（Human Remains）」，依據航空運輸規定，必須出具「死亡證明」。遭到多家航空公司拒載來台，所幸最後找到一家國籍航空願意提供運輸。
國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》！票價、展覽時間、地點
◾️展覽地點：國立歷史博物館1樓、2樓展廳
◾️展覽日期：2026年6月18日（四）至2026年9月28日（一），本展周一照常開放
◾️開放時間：每周一至周日10:00-18:00（17:30展覽現場停止售票及入場）
◾️售票通路：時藝官方網站
◾️購票客服專線：02-2651-2040（周一至周五10:00-12:00／13:30-17:30）
◾️票價：早鳥票350元、預售票400元、雙展聯票1400元、青春票100元、全票500元、優待票450元、敬老票250元
而目前正在台南奇美博物館展出的大英博物館《埃及之王：法老》，則強調非聚焦古埃及的喪葬文化。主要展出歷史橫跨近3000年的280件稀珍文物，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，震撼磅礡。
現場還可自製法老專屬名牌「王名框」聖書體簽名、體驗7款「好運護身符」集印章遊戲及鋼印書籤紀念品，連埃及神娃娃吊飾等紀念品都相當搶手。
《埃及之王：法老》展覽時間、地點、購票平台一覽
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
◾️展覽時間：9:30-17:30（特展最後入場時間16:30）
◾️票價：「一般票」全票580元、優惠票480元，「週三藝享票」2000元（官網獨賣）
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