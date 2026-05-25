我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍上尉飛官辛柏毅1月6日晚間駕駛機號6670的F-16V戰機（F-16V Block 20）失事墜海失聯至今，構改的F-16V戰機何時能加裝能挽救飛行員生命的「自動防撞地系統」（Auto GCAS），再度引發關注。空軍官員今（25）日指出，今年7月軟體將會上機、9月硬體逐步到位，全案2028年結束。立院財政、外交及國防委員會聯席會議今日審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。國民黨立委林德福關切F-16V戰機黑盒子送至美國解讀進度如何？空軍參謀長李慶然中將答詢表示，黑盒子部分還沒解讀出來，上面的飛行記錄器已經解讀出來，失事原因還在調查中。林德福追問「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）裝設進度？李慶然中將答詢表示，今年7月軟體將會上機、9月硬體會逐步到位，全案2028年結束。李慶然去年12月15日在立院答覆立委質詢時表示，Auto GCAS安裝工作包含基本線束、混合式飛控電腦及航電軟體等3項2018年8月就和美軍開始談安裝，但當時美軍自己也沒有這裝備，預計2025年才完成飛測。因為需要系統結合，每個國家的飛機規格都不一樣。李慶然說，國軍F-16機隊的機身布線作業，目前已完成130架，預計2026年4月全部完成。但最後一階段的工程還無法做，因為軟體升級還沒有完成。預計2026年陸續開始安裝，2027年可以完成。今年1月8日，李慶然在外交及國防委員會備詢曾表示，對美新購的66架F-16V（block70）已標配防撞地系統，但是現有F-16V（F-16A/B Block20）迄今尚未完成裝設的原因，是與美方F-16C/D的Block25、30一樣，飛操系統都是類比式，與台灣同步進行數位化整合升級，由於此系統須接替飛行員進行飛行、控制相當複雜且有危險性，必須嚴謹整合許多系統，這也是為何要耗費這麼多時間。