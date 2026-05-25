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▲面對尋求連任且有高民調的現任市長察察，柴瓦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時展現初生之犢不畏虎的氣勢。（圖／《NOWNEWS今日新聞》）

▲挑戰曼谷市長選戰的柴瓦博士與臺灣專門研究泰國政治的陳尚懋教授合影。（圖／《 NOWNEWS今日新聞》）

2026年曼谷市長選戰全面點燃！泰國人民黨副黨魁柴瓦宣布放棄國會議員席次，空降投入曼谷市長選舉。面對尋求連任且擁有高民調的現任市長察察，柴瓦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時展現初生之犢不畏虎的氣勢。他直言，察察過去幾年所做的，不外乎是排水、清理運河、修補人行道等「路平燈亮水溝通」的例行公事，實際上許多結構性的深層問題，例如行賄與「茶水費」等市府貪腐弊端，根本完全沒有被觸及。根據最新民調顯示，察察目前仍以超過56%的支持度大幅領先，而柴瓦則以近19%的支持度緊追在後。泰國2026年曼谷市長選戰即將在6月28日開打，代表改革派陣營、現任人民黨（People's Party）副黨魁的柴瓦（Chaiwat Sathawornwichit，小名Dr. Jo），日前宣布辭去國會議員席次，全力角逐曼谷市長寶座。柴瓦是相當受到矚目的留日歸國金融與資訊菁英，他畢業於朱拉隆功大學電腦工程系（一等榮譽學位），並在日本北陸先端科學技術大學院大學（JAIST）取得資訊科學碩士與博士學位。學成後，他曾擔任日本NEC中央研究所高級研究員，回國後進入泰國中央銀行（Bank of Thailand）體系深耕十年，官至企業戰略組副局長，期間更曾受邀至國際清算銀行（BIS）創新樞紐擔任顧問。在總體經濟、政策擬定與數位資訊領域具備深厚底蘊的他，是人民黨內炙手可熱的中生代菁英。面對實力雄厚、擁有高人氣的現任曼谷市長察察（Chadchart Sittipunt），根據泰國宣律實大學民意調查中心（Suan Dusit Poll）於5月上旬公布的最新數據，察察以56.70%的支持度穩居榜首，而剛參選不久的柴瓦則以18.90%的支持度位居第二。柴瓦坦言對手確實擅長公關經營，且刻意採取避免與任何人發生衝突的溫和策略來維持高支持度。但他指出，察察所展現的亮眼政績，其實都只是城市治理中最基本的例行公事。柴瓦批評，不論是改善中心商業區的排水系統、清理運河或修繕人行道，這些都只是在對的時間做容易的事，市民不該因此滿足，因為曼谷市府能做的顯然遠不止於此。柴瓦進一步指出，曼谷存在許多長期未解的結構性問題，最嚴重的就是基層公務體系的貪腐文化。不論是申請各類基礎許可證或建築執照，民眾與業者往往必須支付給官員俗稱「茶水費」的賄款，而現任市府在打擊這類日常貪腐上幾乎毫無作為。此外，歷經近年經濟動盪，曼谷有大量市民正面臨高額的家庭債務與失業困境，亟需政府在社會福利、教育以及創造就業機會上給予實質協助，這些才是真正關乎市民生活品質的核心議題。民調專家也分析，儘管察察在基礎建設上獲得好評，但在解決貪腐和生計問題上，確實留給對手反擊的空間。對於外界關心他放棄國會席次轉戰地方首長的決定，柴瓦透露，既然改革派在國家層級的組閣與執政上面臨重重體制阻礙，那麼從首都曼谷開始推動改變，就是最關鍵的突破口。他強調，這場選戰是要集結所有相信曼谷可以變得更好、而不僅僅是維持現狀的選民。儘管目前民調仍有落差，但柴瓦非常有信心，並指出雖然在市長個人支持度上由察察領先，但在曼谷市議員的支持傾向中，人民黨其實以40.13%的高支持度高居第一，顯示改革派在地方仍有強大底氣。他期盼透過順利治理曼谷來向全泰國人民證明，人民黨不僅會倡議，更有實際的管理執政能力，進而引領泰國走向真正的民主道路。