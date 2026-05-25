2026年曼谷市長選戰全面點燃！泰國人民黨副黨魁柴瓦宣布放棄國會議員席次，空降投入曼谷市長選舉。面對尋求連任且擁有高民調的現任市長察察，柴瓦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時展現初生之犢不畏虎的氣勢。他直言，察察過去幾年所做的，不外乎是排水、清理運河、修補人行道等「路平燈亮水溝通」的例行公事，實際上許多結構性的深層問題，例如行賄與「茶水費」等市府貪腐弊端，根本完全沒有被觸及。根據最新民調顯示，察察目前仍以超過56%的支持度大幅領先，而柴瓦則以近19%的支持度緊追在後。
泰國2026年曼谷市長選戰即將在6月28日開打，代表改革派陣營、現任人民黨（People's Party）副黨魁的柴瓦（Chaiwat Sathawornwichit，小名Dr. Jo），日前宣布辭去國會議員席次，全力角逐曼谷市長寶座。柴瓦是相當受到矚目的留日歸國金融與資訊菁英，他畢業於朱拉隆功大學電腦工程系（一等榮譽學位），並在日本北陸先端科學技術大學院大學（JAIST）取得資訊科學碩士與博士學位。學成後，他曾擔任日本NEC中央研究所高級研究員，回國後進入泰國中央銀行（Bank of Thailand）體系深耕十年，官至企業戰略組副局長，期間更曾受邀至國際清算銀行（BIS）創新樞紐擔任顧問。在總體經濟、政策擬定與數位資訊領域具備深厚底蘊的他，是人民黨內炙手可熱的中生代菁英。
面對實力雄厚、擁有高人氣的現任曼谷市長察察（Chadchart Sittipunt），根據泰國宣律實大學民意調查中心（Suan Dusit Poll）於5月上旬公布的最新數據，察察以56.70%的支持度穩居榜首，而剛參選不久的柴瓦則以18.90%的支持度位居第二。柴瓦坦言對手確實擅長公關經營，且刻意採取避免與任何人發生衝突的溫和策略來維持高支持度。
但他指出，察察所展現的亮眼政績，其實都只是城市治理中最基本的例行公事。柴瓦批評，不論是改善中心商業區的排水系統、清理運河或修繕人行道，這些都只是在對的時間做容易的事，市民不該因此滿足，因為曼谷市府能做的顯然遠不止於此。
柴瓦進一步指出，曼谷存在許多長期未解的結構性問題，最嚴重的就是基層公務體系的貪腐文化。不論是申請各類基礎許可證或建築執照，民眾與業者往往必須支付給官員俗稱「茶水費」的賄款，而現任市府在打擊這類日常貪腐上幾乎毫無作為。
此外，歷經近年經濟動盪，曼谷有大量市民正面臨高額的家庭債務與失業困境，亟需政府在社會福利、教育以及創造就業機會上給予實質協助，這些才是真正關乎市民生活品質的核心議題。民調專家也分析，儘管察察在基礎建設上獲得好評，但在解決貪腐和生計問題上，確實留給對手反擊的空間。
對於外界關心他放棄國會席次轉戰地方首長的決定，柴瓦透露，既然改革派在國家層級的組閣與執政上面臨重重體制阻礙，那麼從首都曼谷開始推動改變，就是最關鍵的突破口。他強調，這場選戰是要集結所有相信曼谷可以變得更好、而不僅僅是維持現狀的選民。
儘管目前民調仍有落差，但柴瓦非常有信心，並指出雖然在市長個人支持度上由察察領先，但在曼谷市議員的支持傾向中，人民黨其實以40.13%的高支持度高居第一，顯示改革派在地方仍有強大底氣。他期盼透過順利治理曼谷來向全泰國人民證明，人民黨不僅會倡議，更有實際的管理執政能力，進而引領泰國走向真正的民主道路。
我是廣告 請繼續往下閱讀
但他指出，察察所展現的亮眼政績，其實都只是城市治理中最基本的例行公事。柴瓦批評，不論是改善中心商業區的排水系統、清理運河或修繕人行道，這些都只是在對的時間做容易的事，市民不該因此滿足，因為曼谷市府能做的顯然遠不止於此。
柴瓦進一步指出，曼谷存在許多長期未解的結構性問題，最嚴重的就是基層公務體系的貪腐文化。不論是申請各類基礎許可證或建築執照，民眾與業者往往必須支付給官員俗稱「茶水費」的賄款，而現任市府在打擊這類日常貪腐上幾乎毫無作為。
此外，歷經近年經濟動盪，曼谷有大量市民正面臨高額的家庭債務與失業困境，亟需政府在社會福利、教育以及創造就業機會上給予實質協助，這些才是真正關乎市民生活品質的核心議題。民調專家也分析，儘管察察在基礎建設上獲得好評，但在解決貪腐和生計問題上，確實留給對手反擊的空間。
對於外界關心他放棄國會席次轉戰地方首長的決定，柴瓦透露，既然改革派在國家層級的組閣與執政上面臨重重體制阻礙，那麼從首都曼谷開始推動改變，就是最關鍵的突破口。他強調，這場選戰是要集結所有相信曼谷可以變得更好、而不僅僅是維持現狀的選民。