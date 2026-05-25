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▲費玉清2020年1月開始，全面結束演藝工作，正式引退。（圖／寬宏藝術提供）

73歲張菲近日吐露近況，坦言退休後的生活很愜意，每天最大的煩惱是要選開飛機還是開船而已，這讓外界不免好奇張菲的身家有多少。據悉，張菲曾在去年脫手賣出千張鴻海股票，進帳5億元，退休生活不愁吃穿。至於張菲的弟弟費玉清，他退休後的近況鮮為人知，不過費玉清也是賺錢天才，21歲就拿出2萬塊存款買房，如今已成房產大亨，財產估算高達20億元。張菲淡出演藝圈8年，過著自由自在的退休生活，身體硬朗的他還有輕航機駕照，更會開風帆船、騎重機，生活相當多彩多姿。而這與張菲雄厚的財力也脫不了關係，他除了演藝圈收入外，平時也有在投資股票。2019年時，張菲曾坦言自己持有上千張鴻海，買進成本約在60元。去年4月美國關稅引發全球股災，外界都很關心張菲的持股情況，他當時笑答自己早在清明連假前就已經把股票都脫手了。換算當時鴻海的股價，外界估算張菲這次的拋售至少進帳5億新台幣。另外張菲在台北、花蓮都有置產，外界多半認為他的財產有10億元左右。至於同樣退休的張菲弟弟費玉清，則是靠買房累積大量財富。據悉，17歲出道的費玉清在21歲存到2萬元後，就果斷買下新店的「花園新城」。這是費玉清入手的第一間房子，後來他越來越紅，收入逐漸增加，已將花園新城出售，開始往台北市中心邁進，置產集中在忠孝東路上。據說費玉清全盛時期，忠孝東路一到七段都有他的房子，他的身價在20億元以上。除了台灣外，費玉清在其他國家也有置產，他笑說自己出國買房就像在買紀念品，只要地段好、格局方正，他就會毫不猶豫出手；有了這麼豐厚的家產，也難怪費玉清早早就退休。