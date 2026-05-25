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諾魯重申一中原則 外交部嚴正強調兩岸互不隸屬

2024年和台灣斷交 今年五月決議改名Naoero

2024年初和台灣斷交的南太平洋島國諾魯（Nauru）近日由國會通過改名，隨後又重申「一中原則」，要求公務機關都遵守。對此，外交部上週嚴正抗議指出，中華民國台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，諾魯政府貶抑扭曲台灣主權地位的說法存在根本性謬誤。諾魯政府於本月15日通過行政命令，要求該國公務官員均遵循「一中原則」，並於20日在官方臉書上發文表示：「諾魯共和國與中華人民共和國已於2024年1月在相互尊重及承認『一個中國原則』之基礎上恢復外交關係。凡涉及中國台灣省之官方往來，均應符合諾魯政府之外交立場。各級官員不得與台灣省當局建立官方關係或作出官方安排，亦不得參與由台灣省資助之相關計畫」。針對諾魯的官方公告，外交部則發新聞稿指出，中華民國台灣是擁有2300萬人民的主權國家，與中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣也不是中華人民共和國的一部分。外交部對於近期諾國政府昧於事實所頒布的政策表達強烈抗議與不滿。外交部強調，眾所周知，聯合國大會第2758號決議僅處理中國代表權的問題，決議內容並未涉及台灣，也沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分。這是國際社會公認的事實與客觀現狀，因此諾國政府貶抑扭曲台灣主權地位的說法存在根本性謬誤。諾魯國會本月份更決議將國名由Nauru改為Naoero，並表示雖然「Nauru」此一名稱自獨立以來已獲國際社會承認，但國會擬議更名旨在更忠實地彰顯該國的歷史傳承、語言與身份認同。而諾魯2024年和我國斷交，外交部當時表示，諾魯就巨額財政缺口向台灣索求鉅額經濟援助，其中，諾魯難民處理中心一年就花費約新台幣26億元，占諾魯每年預算總額逾1/2，不過諾魯在比價台灣、中國援助方案後，最後選擇接受中國利誘。