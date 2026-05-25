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台灣高鐵今日上午延誤發生訊號異常，自上午8時起取消原班表各班次列車，每小時分別發出3班每站停靠列車。尷尬的是，今日上午9時立法院交通委員會進行預算審查，但連交通部長陳世凱及立委都卡在高鐵上，只能延後開會。交通部也坦言，此次事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤狀況，已通報運安會及鐵道局查察原因。台灣高鐵表示，受到號誌訊號異常影響，自上午8時起取消原班表各班次列車，並改由南港站南下、左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠列車，發車時間為整點、20分及40分，列車全面採自由座模式營運，商務車廂除外。據立法院公告，交通委員會原訂在上午9時審查中央氣象署、觀光署及所屬單位預算。但因為受到高鐵延誤，連陳世凱、立委都被影響，最終只能延後至早上10時15分再開始開會。交通部表示，高鐵除了同步成立應變中心，也緊急調度台鐵成立二級應變中心啟動聯防調度，包括新自強號全面開放站票，以及加開直達車；據鐵道局了解，本起事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤事件。