中國歌唱綜藝節目《歌手2026》在22日首集直播，沒想到哈林（庾澄慶）才剛登場就遭淘汰，讓觀眾全傻眼。不料一段庾澄慶與魏如萱的私下對話卻外流，庾澄慶自爆準備6首歌都被換掉，再度讓外界質疑節目有黑幕。

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由於節目是採取「全程直播、真唱不修音」的模式，因此選手們的一舉一動都會被看見。不過一段庾澄慶在後台與魏如萱聊天時，兩人似乎忘記在直播，庾澄慶問起對方選了幾首歌，魏如萱表示二選一，一首自己的、一首蔡健雅的〈失語者〉，庾澄慶好奇問她準備幾首歌，魏如萱坦言準備了很多，但都被剔除，「我是到這個舞台上，我才確定知道要唱這首歌。」

▲庾澄慶在《歌手2026》第一集就被淘汰，讓觀眾都感到非常傻眼。（圖／翻攝自微博@庾澄慶）
▲庾澄慶在《歌手2026》第一集就被淘汰，讓觀眾都感到非常傻眼。（圖／翻攝自微博@庾澄慶）
庾澄慶做6首Demo全被換　網質疑有黑幕

庾澄慶也透露自己做了6首Demo，讓魏如萱非常驚訝，庾澄慶表示；「他（節目組）給我R&B，我說OK啊，他說可是要你的歌喔，我就開始從我的歌找，找了幾首，然後他們又說了幾首。」讓庾澄慶因此前前後後準備了6首。而這段對話曝光後，也讓觀眾紛紛質疑有黑幕，「太欺負人了吧節目組，這根本是做局」、「搞不懂為什麼干預選歌，好無語。」

不只庾澄慶！斯塔納伊竟被換了20首歌

除此之外，有網友指出，不只庾澄慶與魏如萱的歌被換掉，有人統計出所有參賽者被換掉的歌曲數量，庾澄慶6首、魏如萱2首、Albert Stanaj（阿爾伯特·斯塔納伊）20首、齊豫的〈嘆息瓶〉被換、張碧晨的〈東海老人〉也被換，才第一集就換掉這麼多歌，讓外界都感到非常傻眼，質疑節目組是透過干預選曲來控制分數。

資料來源：微博

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...