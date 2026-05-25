AI浪潮下，晶片及半導體股成了近年股市的重磅關注股，韓國三星電子、SK海力士也因此受益，加上三星電子以罷工爭取到的協商條件，有韓媒指出，這些科企的員工也越發成為婚姻市場的搶手貨，婚友社配偶指數也有所增加。

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根據《韓聯社》報導，配偶指數是綜合考量社會經濟能力、外貌、家庭背景和其他因素計算，三星電子員工雖然表面看來，指數只上升3分，但在實際情況下可能是10分以上，水平相當於律師，這無疑反映出適婚人群相當重視現實條件。

韓國婚姻介紹所Sunoo（선우）並透露，雖然目前SK海力士員工的配偶指數還沒上調，但基本上和三星差不多，在婚姻市場的搶手度持續升高。

另1間婚友社Gayeon（가연）則指出，會員們現在經常談論的話題之一，就是半導體產業的繁榮，認為另一半若從事該產業，可透過績效獎金迅速建立穩定的生活，被AI取代的風險相對也較低。

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。