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台北股市今（25）日表現強勁，開盤上漲399.9點、來到42667.87點，在電子股強勁帶動下，盤中衝上43000點，最高來到43628.73點，午盤上漲1219.51點或2.89%，來到43487.48點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.09點、來到426.34點，午盤上漲13.58點或3.21%，來到436.83點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、華邦電、力積電、仁寶、中鋼；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、聯電、台積電、南亞科、華邦電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到2275元，盤中最高來到2310元，午盤上漲35元或1.55%，來到2290元；台達電開盤上漲110元、來到2205元，盤中最高來到2295元，午盤上漲185元或8.83%，來到2280；聯發科開盤直攻漲停價4245元，站上4000元。半導體股也是領頭羊，日月光投控、頎邦、汎銓、力成、聯電攻上漲停板，同欣電上漲逾9%，金麗科、友威科上漲逾8%。被動元件同步走高，千如、日電貿、禾伸堂、天二科技、華新科、雷科、信昌電、天正國際、佳邦、金山電攻上漲停板，國巨*上漲逾9%，立敦上漲逾6%，鈺鎧上漲逾5%。PCB概念股也掀起漲停潮，亞泰金屬、敘豐、台光電、易華電、台燿、尖點、志聖、泰鼎-KY、景碩、楠梓電攻上漲停板，騰輝電子-KY、華通上漲逾8%。此外，輝達執行長黃仁勳旋風來台，帶動AI概念股同步走高，矽光子概念股一片紅，日月光投控、台燿、前鼎、訊芯-KY、聯電攻上漲停板，光聖、聯亞、環宇-KY上漲逾9%，聯鈞上漲逾8%。機器人概念股也一同走強，宏碁、金寶、泓格、維田、慧友、志聖、廣運、光寶科、慶騰、聯策、直得、盟立攻上漲停板，台達電、高僑上漲逾8%。傳產股中，鋼鐵股也成為資金焦點，中鋼（2002）董事長黃建智日前表示，業績有望旺到7月，帶動鋼鐵股走高，新鋼、中鋼、中鴻、燁興、海光攻上漲停板，彰源、官田鋼、威致、建錩上漲逾7%。