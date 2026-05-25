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▲台北市警局啟動強化查緝毒駕專案。（圖／中正一分局提供）

毒駕事件接二連三，上週彰化市與新北市發生毒駕肇事，造成3人喪生。行政院長卓榮泰感到非常遺憾與痛心，並指示法務部即刻展開全面檢討。對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯等行為人，政府將朝提高刑責及其他事前預防的方向研議。為維護轄區交通秩序及市民安全，北市警察局中正第一分局於昨（24）日啟動查緝專案，動員500警、查獲19件毒品案，其中毒駕7件。中正第一分局表示，昨日夜間特別規劃執行「十面埋伏」區域封鎖聯合路檢勤務，針對疑似毒、酒後駕車等重大交通違規行為加強攔查取締，展現警方打擊毒品、防制毒駕之決心。中正第一分局呼籲，施用毒品後駕車將嚴重影響駕駛人判斷力、反應能力及注意力，極易造成重大交通事故，危害自身及其他用路人生命安全！警方將持續結合巡邏、路檢及各項專案勤務，加強查緝毒駕行為，對於涉犯毒駕案件亦將依法嚴正究辦，絕不寬貸，籲請民眾切勿心存僥倖，以共同維護安全及友善的交通環境。中正第一分局表示，警政署已修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，針對具毒駕徵候之駕駛人，如經唾液毒品快篩試劑檢測呈現陽性反應，或拒絕接受唾液檢測，員警依客觀情狀判斷已達「不能安全駕駛程度」，不須再請示檢察官，即可依《刑事訴訟法》第88條規定，當場以現行犯或準現行犯逮捕。中正第一分局指出，中央亦修正「刑事訴訟法」有關預防性羈押條文，若認定涉案駕駛人有反覆實施之虞，警方可建請檢察官向法院聲請預防性羈押。透過行政及立法機關同步強化毒駕查緝制度、加重處罰，藉此強化嚇阻效果，降低毒駕對公共安全造成的威脅。