我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚（如圖）此次是站上正式投手丘完成開球，對此她笑說自己是被歌手耽誤的投手。（圖／孫淑媚IG@shumaysun）

▲孫淑媚（如圖）的狀態讓許多人看了直呼：「跪求回春術！」（圖／孫淑媚IG＠shumaysun）

44歲女星孫淑媚昨（24）日受邀擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓，一站上投手丘凍齡模樣瞬間成為全場焦點，網友看了紛紛驚呼：「這是孫淑媚？」、「我以為是哪個韓國女星，看到名字下巴掉下來」、「以前靠唱歌，現在靠顏值？」此外，孫淑媚昨日開球架勢十足，事後她也分享背後趣事，坦言自己真正站上投手丘時，才發現距離比想像中遠很多，幸好仍投出完美一球，讓她開玩笑表示自己是被歌手耽誤的投手。孫淑媚昨日現身開球，她穿著短版上衣、搭配球衣，下半身則是刷破牛仔褲，打扮非常新潮，一站上投手丘現場立刻響起英雄式的歡呼聲。孫淑媚事後發文分享開球趣事，透露真正站上投手丘時，才發現距離比想像中遠很多，並用嘴型對著捕手曾昱磬說：「你太遠了。」事實上，以往嘉賓都會往前站，但孫淑媚此次是站上正式投手丘完成開球，對此她笑說自己是被歌手耽誤的投手，網友們則大讚她誠意十足！值得一提的是，孫淑媚不僅投出完美的一球，凍齡模樣也成為話題，只見出道超過30年的她，臉上不僅沒有歲月痕跡，反而越活越年輕。孫淑媚的狀態讓許多人看了直呼：「跪求回春術」、「維基百科的年齡一定寫錯了」、「我一直以為又是哪個女團開球，結果看名字驚到下巴掉下來」、「請問大家，孫淑媚是剛出道不久的20歲藝人嗎」、「第一眼以為是哪位韓星？」甚至還有人PO出她在《陽光女子合唱團》中飾演阿珮的劇照，笑虧：「這是同一個人嗎？」相關貼文累積百萬瀏覽。