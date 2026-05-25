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距離曼谷市長選舉投票日僅剩一個多月，泰國多項最新民調顯示，現任曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）目前仍大幅領先其他對手，連任態勢持續穩固。不過，隨著各政黨與候選人陸續展開政策攻防，交通、就業、空氣污染與城市治理等議題，也逐漸成為此次選戰焦點。泰國宣律實皇家大學（Suan Dusit University）最新公布的民調顯示，在5月19日至22日針對1,179名具投票資格曼谷市民進行的調查中，查察支持度達57.68%，較前次調查微幅上升，穩居所有候選人之首。排名第二的則是人民黨（People’s Party）候選人柴瓦（Chaiwat Sathawornwichichit），支持度為17.9%，較前次調查略為下滑。前曼谷市議員功山（Komsan Panwichartkul）則以4.75%排名第三。此外，曾任記者的候選人瑪莉卡（Malika Boonmetrakool Mahasook）支持度由5.78%大幅下跌至2.7%；民主黨候選人阿努查（Anucha Burapachaisri）首次納入調查後獲得1.87%支持率；學者坤卡希瓦（ML Kornkasiwat Kasemsri）則取得1.53%支持。目前查察、功山、瑪莉卡與坤卡希瓦皆以無黨籍身分投入選戰。查察過去曾與為泰黨（Pheu Thai Party）關係密切，並於2012年至2014年間擔任交通部長。此次他也再度以無黨籍姿態參選，希望延續目前市政改革與治理方向。外界普遍認為，查察過去幾年在交通改善、防洪工程、排水系統、城市管理與即時回應市民問題等方面的施政表現，成為其目前最大優勢。民調也顯示，36.39%的受訪者認為，「真正了解曼谷問題並具備立即執行能力」是投票時最重要條件，反映選民仍高度重視實務治理能力。不過，人民黨方面則積極主打青年與勞工議題，希望透過「新經濟」與「新技能」政策，爭取都會區年輕選民支持。5月23日，柴瓦與孔提區市議員候選人普洛伊（Ploy Telan）及人民黨不分區國會議員拉查諾（Rukchanok Srinork）共同舉辦「簡單曼谷，重新開始，應該更簡單」活動，提出「Bangkok Studio」職訓升級計畫。柴瓦表示，目前曼谷已有職業訓練中心基礎，但未來希望進一步升級成能整合技能培訓、企業媒合與新職涯探索的平台，協助市民接觸新工作與更高收入機會。他強調，曼谷應該是一座讓人民「持續成長」的城市，而不只是提供基本公共服務。人民黨則進一步喊出「4年新增20萬個工作機會」目標，希望透過職訓、交通與托育政策，降低民眾生活成本，同時提升收入能力。拉查諾表示，基層選民最常詢問的問題就是「如何增加收入」，因此人民黨希望讓市府不只是管理城市，更成為創造經濟機會的平台。另一方面，國王學院（KPI）5月22日公布的另一份民調則顯示，曼谷市民此次投票意願相當高，高達85.9%的受訪者表示確定會前往投票，僅4.9%表示不會投票。該調查也指出，選民對市議員候選人的期待，依序包括「真正了解地方問題」、「具備協調與解決問題能力」、「誠實透明」以及「容易接觸民眾」。僅有3.4%的受訪者將政黨背景列為主要考量，顯示曼谷選民目前更重視地方治理能力，而非傳統政黨認同。此外，交通壅塞、大眾運輸、空氣污染、淹水與排水系統，以及公共安全與垃圾管理，仍是曼谷市民最希望優先改善的問題。分析認為，隨著選戰逐漸升溫，未來各候選人在交通、環境治理與生活成本等議題上的政策攻防，將成為決定選情的重要關鍵。曼谷市長選舉預計於6月28日舉行，目前約仍有13%的選民尚未決定支持對象，各陣營接下來的競選活動與政策辯論，仍可能對最終結果帶來影響。