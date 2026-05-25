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馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九昨發出聲明，不滿三人調查小組認為前幕僚蕭旭岑、王光慈未有具體客觀證據證明私吞財務，委託基金會今（25）召開召開記者會還原真相。國安會前秘書長金溥聰公佈蕭旭岑和台商總會會長韓螢煥領著錢的照片，更指控王光慈曾拿120萬現金要同仁代管，而尾牙時私下發放146萬年終獎金跟績效獎金，稱這筆錢是台商給的，根據統計，總額約170萬到210萬，但卻沒有入帳，總數額超過保管的120萬，有無其他來源不明的金額不知道。馬英九基金會今早召開記者會，金溥聰公佈多項事證，包括2023年10月蕭旭岑跟台商現任總會長韓螢煥捧著錢的照片，他不知道蕭旭岑要怎麼解釋。同時他也指出，王光慈曾兩度拿現金120萬請同仁代管，說是蕭旭岑交給該同仁的，但同仁擔心資金來源不明、害怕出事，所以當場拍照存證，後來該同仁請辭，王光慈也為此火速拿錢，擔心該同仁吞佔，所以同仁還找人證明有還錢。金溥聰更指，基金會今年2月10日舉辦尾牙，但馬英九事前不知情，王光慈上午私下發放年終獎金146萬還有績效獎金但不知總額，只知道其中一人拿14萬，另外在同仁群組說要發給兩個離職的人，所以實際金額不知道，王光慈說這筆錢是台商的，更強調發現金不用繳稅，蕭旭岑當時也在現場，這是第一次改用現金，根據基金會統計，這筆總額大約170到210萬，但沒有入帳，王光慈的作為違反財政紀律。金溥聰說，這些年終獎金跟託管現金是否是同一筆，受託保管的同仁證實，還給王光慈的都是舊鈔，但王光慈拿給他的離職年終獎金、績效獎金30萬是新鈔，加上發放170萬，數額超過保管的120萬，有無其他來源不明的金額不知道。金溥聰更指，基金會大小章都是王光慈掌管，同時兼出納會計，嚴重違反內控，薪資數額由王光慈決定，馬總統因為信任沒有過問，薪資加總每年是1020萬，蕭王兩人佔了500萬，一個非營利的基金會，兩人領這麼多薪水，外界自有公評是否符合，馬英九是沒有領一毛錢，總統只有領國家給的退休俸，只有5萬多。