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前總統馬英九日前指控，基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律；蕭旭岑則反擊稱，馬英九疑似有「失智」情況，引爆外界關注其健康狀況。然而，馬英九基金會今（25）日召開記者會，先後公佈3人調查小組成員薛香川、李德維陪同蕭、王兩人赴對岸與國台辦主任宋濤餐敘照片。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，難道國民黨主席鄭麗文還要挺？「蕭旭岑，你有沒有拿錢？圖片已經很清楚了，難道國民黨主席鄭麗文還要挺？」吳靜怡直言，不管有沒有，如果利用媒體關係放話污辱中華民國前總統馬英九，拿前總統健康狀態遮掩涉嫌貪污之罪行，實在可惡！吳靜怡更怒轟，不只如此，他們還想架空馬英九總統，蕭旭岑曾爆出「馬英九很多事情忘記」，不過前國安會秘書長金溥聰在記者會上揭露王光慈等人的計劃，他們居然涉嫌企圖要把馬總統送回家，並改為榮譽董事長，真讓人痛心。蕭旭岑昨晚則發出聲明表示，基於感念馬前總統的知遇之恩，以及理解馬總統現在的情況，「我能夠忍，也忍到現在」。如今所有馬基金會指控的所謂罪名，都經調查小組查證確認並無不法，因此對於任何想要利用馬前總統，企圖以不實資訊對他造成傷害的人，一定採取法律行動。