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▲許常德（右）透露音樂會採免費入場，當天氣氛不會太沉重。（圖／摘自許常德臉書）

歌手陳盈潔（陳姐）因腎衰竭入院2年，好友許常德日前透露她連續血便、一度病危，因此打算替她舉辦最後一次的音樂會，希望大家能記得陳姐過去帶來的美好。昨日許常德發文透露將於5/31在台北EZ5音樂餐廳進行「陳盈潔音樂會最終場」，好好跟所有歌迷說再見。許常德透露兩年半前陳盈潔剛入院時，在高雄舉辦的波浪人生音樂會，希望陳姐最後的新聞是跟音樂有關，僅用6天的時間籌備了音樂會，原本想說如果沒有任何人來幫忙演唱，打算一個人從頭唱到尾，沒想到最後竟有20多位歌手力挺，讓她深受感動。「陳盈潔破浪人生說唱會」獲得極大迴響，如今陳姐將面對生命終點，因此許常德也將於5/31舉辦音樂會最終場，與粉絲、朋友告別，音樂會採免費入場。許常德提到：「大家不要擔心，週日不會沉重的，可以穿最可愛的衣服來，有哪個火箭升空是哭喪著臉的。」希望場面不要過度感傷。許常德在不到一週的時間宣布音樂會消息，他坦言自己也不知道有誰會來現場聆聽，也不知道有沒有歌手會來現場演唱，甚至不知是否能找到樂手老師來演奏，目前只有三個人是確定出席的，那就是陳盈潔的天使醫師、看護以及他本人。對此，許常德希望當天大家也可以帶著小小禮物，最好是用不到、新的來送給這看護和醫生，表達這段日子對陳姐的照顧和感謝。最後，許常德感性表示：「火箭即將升空，人生都是故事，告別都是有緣的回饋，說再見都是有情的心情，那天見！請大家帶著仰望星空的心情前來。」當天他也會準備一個生日蛋糕，祝福陳盈潔重生。