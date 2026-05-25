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王光慈提出單據佐證捐款均做公用 金溥聰偕會計師反駁

作家張若彤昨日驚爆前總統馬英九去年缺席「馬習會10周年研討會」，自己卻不知道有這重要活動，更揭露馬英九基金會內部工作簡訊內容，前執行長王光慈說出「不打算讓老闆出席」等語，疑似讓馬英九被消失。對此，前國安會秘書長、馬英九重量級親信金溥聰今（25）日召開記者會，但他對此事並未正面回應，僅回答這和財政紀律無關。張若彤昨發文指出，他５／18和馬英九午餐餐敘時親自問道，為什麼馬英九沒有出席去年11／7的「馬習會10周年研討會」？馬英九驚爆：「那天我根本不知道有活動」，而金溥聰今被問到這件事，僅簡短表示：「這和財政紀律無關，請會後再問相關人士」。另外，有媒體報導指出，曾有台商捐錢給馬英九卻堅持不開收據，王光慈對此也請示過馬英九，決議把錢留下作為公用並授權王光慈管理，而王光慈近期接受內部調查也提供相當多的支出明細、單據作為佐證，讓調查小組認定無違反財政紀律。不過對該調查結果，馬英九已表達不接受，金溥聰今也在馬英九的授權下，偕同會計師開記者會反駁，而會計師認為，對於沒有入帳的表外現金收支，不在基金會的查核範圍，也沒看過憑證，因此無從判斷其正確性或合理性，但若有「個人（指王光慈或其他人）保管捐款未入帳，捐款收入並做支出運用」，此行為是否符合《財團法人法》第19條或內控原則？還須進一步確認。