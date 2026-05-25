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台北股市今（25）日表現強勁，開盤上漲399.9點、來到42667.87點，在電子股強勁帶動下，盤中衝上43000點，最高來到43628.73點，終場上漲1376.43點或3.26%，收在43644.4點，成交量為1.3兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.09點、來到426.34點，終場上漲11.74點或2.77%，收在434.99點，成交量為2997.73億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、聯電、力積電、仁寶、中鋼；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、國巨*、華邦電、聯電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到2275元，終場上漲55元3.44%，收在今日最高價2310元，挹注大盤指數就有455點；台達電開盤上漲110元、來到2205元，盤中最高來到2300元，終場上漲195元或9.31%，收在2290元，挹注大盤指數就有165點；聯發科開盤直攻漲停價4245元，站上4000元。半導體股也是領頭羊，日月光投控、頎邦、汎銓、力成、聯電攻上漲停板，金麗科上漲逾8%，同欣電上漲逾7%，友威科上漲逾6%。被動元件同步走高，千如、日電貿、越峰、勤凱、璟德、天二科技、華新科、雷科、信昌電、天正國際、佳邦、金山電、國巨*攻上漲停板，禾伸堂上漲逾9%，立隆電上漲逾7%。PCB概念股也掀起漲停潮，亞泰金屬、敘豐、台光電、易華電、台燿、尖點、志聖、泰鼎-KY、景碩、楠梓電攻上漲停板，騰輝電子-KY上漲逾8%，華通上漲逾7%。此外，輝達執行長黃仁勳旋風來台，帶動AI概念股同步走高，矽光子概念股一片紅，日月光投控、台燿、前鼎、訊芯-KY、聯電、光聖攻上漲停板，聯鈞上漲逾9%，聯亞上漲逾7%。機器人概念股也一同走強，宏碁、金寶、泓格、維田、慧友、志聖、廣運、光寶科、慶騰、聯策、直得、盟立攻上漲停板，台達電上漲逾9%。傳產股中，鋼鐵股也成為資金焦點，中鋼（2002）董事長黃建智日前表示，業績有望旺到7月，帶動鋼鐵股走高，新鋼、中鋼、中鴻、燁興、海光攻上漲停板，彰源、建錩上漲逾8%，官田鋼上漲逾7%。