我是廣告 請繼續往下閱讀

綜藝天王胡瓜的官方YouTube頻道《下面一位》日前首度率領團隊，解鎖矗立在宜蘭外澳海灘旁、神祕的15億私人豪宅阿拉伯宮。這棟占地超過3600坪的宏偉莊園，豪宅主人林董過往因長年在中東經商，看遍了頂級富豪的奢華日常，至於豪宅內部為何會出現金色駱駝的造景？這次透過負責打理的林總經理曝光驚人內幕，原來在中東頂級社交圈裡，結婚體面與否根本不是看擺了幾輛勞斯萊斯或超跑，大家看的是有幾隻駱駝。林總經理在節目中詳細向胡瓜解釋，台灣傳統豪門舉辦世紀婚禮，往往是以成排的百萬超跑、千萬勞斯萊斯結成迎親車隊來彰顯財力，但在真正的大中東頂級社交圈，名車只要有錢隨時都買得到，並不稀奇。反觀在中東文化中，名貴且血統純正的駱駝，才是真正象徵高貴、血統與無上權力的活資產，一隻頂級神獸的身價和後續的成群團隊養育成本，甚至能輕易秒殺市面上的超級跑車。因此，婚禮現場擺出來的駱駝數量，才是真正決定家族底蘊與實力的隱藏版天花板，讓見多識廣的瓜哥當場聽傻，直呼：「真的長知識了！」林經理透露，林董當年大手筆打造這座15億城堡時，也特地在莊園內設置了「金色駱駝」造景。而這棟占地超過3600坪的宏偉莊園，背後更藏著林董對太太的浪漫約會承諾。林董與夫人年輕談戀愛時經常在頭城海邊約會，當時林董便承諾：「哪天賺大錢，一定買下這裡給妳住！」事業有成後他果真兌現諾言。令人嘖嘖稱奇的是，這棟城堡蓋好20年來，一家人其實只在這裡聚餐過一次，平時根本無人居住，光是每個月割草、水電等基礎維護費就要20至30萬元，外牆的特殊漆料只要油漆一次就得花費超過2000萬元。