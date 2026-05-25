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前總統馬英九指控跟隨10餘年心腹蕭旭岑涉及財政紀律問題，痛批是「貪污犯」，後續傳出馬英九疑似有失智健康狀況，馬家人日前向法院聲請輔助宣告，間接證實馬英九身體有狀況。對此馬英九基金會執行長戴遐齡證實，在事前馬英九完全不知情，當時自己也在場，「看到馬總統眼眶紅紅的，他非常非常的難過，心情非常非常的低落」。對於馬家人聲請輔助宣告，間接證實馬英九身體有狀況，戴遐齡說，自己每天都會到基金會，也天天跟馬總統有見面，針對這件事情其實是很驚訝的，「因為他是完全不知情」。戴遐齡表示，記得那天早上跟他報告這件事後，馬總統親自打電話給馬大姊，因為馬大姊在美國，一開始馬大姊是說沒有這一回事，後來經過查證了以後，確實有這一件事。「當場我在場，看到馬總統眼眶就紅紅的，他非常非常的難過，非常非常難過」。戴遐齡提到，之後有媒體的報導，自己逐一把所有的相關資料給馬總統看，「我知道他這幾天心情非常非常不好，真的說到這邊，心情非常非常的低落」。