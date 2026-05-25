前總統馬英九指控跟隨10餘年心腹蕭旭岑涉及財政紀律問題，痛批是「貪污犯」，後續傳出馬英九疑似有失智健康狀況，馬家人日前向法院聲請輔助宣告，間接證實馬英九身體有狀況。對此馬英九基金會執行長戴遐齡證實，在事前馬英九完全不知情，當時自己也在場，「看到馬總統眼眶紅紅的，他非常非常的難過，心情非常非常的低落」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於馬家人聲請輔助宣告，間接證實馬英九身體有狀況，戴遐齡說，自己每天都會到基金會，也天天跟馬總統有見面，針對這件事情其實是很驚訝的，「因為他是完全不知情」。

戴遐齡表示，記得那天早上跟他報告這件事後，馬總統親自打電話給馬大姊，因為馬大姊在美國，一開始馬大姊是說沒有這一回事，後來經過查證了以後，確實有這一件事。「當場我在場，看到馬總統眼眶就紅紅的，他非常非常的難過，非常非常難過」。

戴遐齡提到，之後有媒體的報導，自己逐一把所有的相關資料給馬總統看，「我知道他這幾天心情非常非常不好，真的說到這邊，心情非常非常的低落」。

相關新聞

馬英九不出席記者會　金溥聰：擔心被故意刁難

馬英九對重要活動不知情還「被消失」？金溥聰這樣回應

金溥聰不忍了！公佈馬英九委託書　再爆薛香川赴中照

調查還清白！蕭旭岑轟金溥聰違反做人底線：歷史會記錄醜陋的面孔

陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...