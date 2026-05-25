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民眾黨創黨主席柯文哲上週六（23日）出席活動時，遭到抗議常客「吃屎哥」（本名游兆霖）突襲砸雞蛋。主辦該場活動的民眾黨中正萬華區市議員參選人吳怡萱怒赴警察局報案提告。檢察官23日晚上訊後諭令游男8萬元交保，因游男覓保無著，昨日檢察官降保至1萬元，游男才順利交保離去。柯文哲的妻子陳佩琪今（25）日曝光柯文哲事發當時反應，柯文哲堅持留在現場，繼續和小朋友玩遊戲，不讓抗議人士得逞。陳佩琪臉書發文表示，那天活動現場發生了一點小意外， 因在意料之外，攻擊人數和身分和使用的東西不明，大家驚訝之餘， 也是怕我們受傷，於是有人建議我們立刻離開現場。陳佩琪透露，但是柯文哲笑笑、淡定的說：「 這些人就是要破壞活動、 讓你活動終止， 怎可稱了他們的意呢…」他堅持留在現場、繼續和小朋友玩遊戲，他們玩了套圈圈、童趣沙畫、心情瓶， 他們和小朋友玩得很開心，也跟吳怡萱講下次有活動、記得再邀請我們來。