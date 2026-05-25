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菲律賓中部呂宋島的重大建築倒塌事故持續擴大，當局25日證實，位於安吉利斯市（Angeles City）的一棟興建中大樓倒塌後，死亡人數已增至3人，另有17人仍然失蹤，搜救行動目前仍持續進行中。這起事故發生於24日凌晨3時左右，地點位於菲律賓首都Manila馬尼拉以北約80公里處。倒塌建築原規劃為一棟九層樓高的公寓式飯店，事發時正在加建第十層游泳池工程，卻突然整棟坍塌，波及周邊建築與住宿設施。根據《法新社》與《路透社》報導，目前已有20多人成功獲救，但仍有17人下落不明，其中大部分為在工地過夜的建築工人。當地官員指出，目前已確認至少5人受困於瓦礫堆下，其中2人仍能與搜救人員保持聯繫，救難隊正試圖開闢通道將他們救出。3名死者中，2人為工地員工。消防官員表示，兩人一度受困於瓦礫堆中，被救出時已無生命跡象。另一名死者則是遭倒塌建築波及的65歲馬來西亞籍旅客，當時入住鄰近的公寓式飯店。當地消防部門透露，該名馬來西亞男子在飯店牆面倒塌後受困，期間仍曾透過電話與救援人員聯繫。不過，當搜救人員成功將他救出時，男子已傷重不治。事故發生後，安吉利斯市政府已啟動聯合指揮系統，由消防局主導搜救與災害應變，警方則負責周邊封鎖與人群管制。當局同時派遣工程專家進入現場，調查建築倒塌原因與施工是否存在違規情況。目前官方尚未公布事故確切成因，但當地官員表示，根據核發的施工許可，該建案原本僅核准興建九層樓，外界關注施工期間增建第十層與泳池設施，是否對結構安全造成額外負擔。分析指出，菲律賓近年都市開發快速，建築工地安全問題屢受關注。由於部分工地存在施工監管不足、結構設計與勞工安全措施不完善等問題，類似工安事故時有所聞，此次重大坍塌事故，也再次引發外界對建築審查制度與施工安全管理的質疑。