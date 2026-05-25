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台股今（25）日又狂飆，盤中大漲逾千點，最高點來到43628.73點，再度改寫新天價，而元大台灣50（0050）今日開盤也一路走高，盤中一度飆上101元，分割不到一年今重返百元大關，這也意味著，172萬個受益人若在0050分割後一路力挺，一張就能暴賺超過5萬元。回顧0050在去年6月18日進行「一拆四」進行分割作業，當日恢復交易參考價為47.16元，搭上台股創新高行情，不到一年時間，今再度重返百元大關，漲幅超過3%，盤中最高達100.85元。0050在歷經先前的股票分割作業後，今日再度於盤中成功強勢重返「百元俱樂部」，完成了連二漲的波段攻勢，累計連漲漲幅達到5.19%。從即時盤態與五檔掛單來看，今日外盤買盤力道高達65.48%，遠高於內盤的34.52%，顯示市場資金追價意願極為強烈，百元關卡上方的承接力道相當紮實。由於0050在分割前一張要價18萬元，不太親民的價格也讓不少小資族無法負擔、難入手，為了讓更多投資人能參與台灣龍頭企業的成長，0050在拆股後，每股價格親民化，一張等於不到5萬元就能輕鬆入手一張。根據最新統計指出，截至今年5月22日為止，0050的受益人數已徹底洗牌，狂飆至293.4萬人。與去年拆股前的最後買進日相比，不到一年的時間，受益人數足足成長了172.08萬人。