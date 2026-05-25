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美國打不下去 孫明德：最壞的情況已過去

AI帶動出口、股市 景氣三指標止跌回升

伊朗戰事近期預估將進入尾聲，台經院今（25）日公布4月營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業均出現止跌回升、同步上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，目前評估最壞情況已過，今年台灣經濟成長率還有上修空間。國際上受到伊朗戰事爆發，能源供應風險升高，推升國際油價與全球通膨壓力，當大家覺得美國與伊朗將會進一步劍拔弩張時，兩國隨即進入停火狀態，讓戰事對於全球經濟波動暫時和緩，但因荷莫茲海峽封鎖未解，全球供應鏈仍受到影響。孫明德說，全球各地經濟表現因為伊朗戰局可能沒有像台灣這麼好，像是S&P Global將4月全球經濟預估從2.4%，現在下修至2.2%，美國、日本、歐元區三個都下修。反觀台灣，台灣的外銷出口表現因AI，從1到4月均非常暢旺，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，也預告台灣下半年會有很多訂單，也對於台灣股市有相當激勵效果；傳統產業方面，伊朗戰爭推升原物料上升、下游廠商備貨潮，都讓石化、鋼鐵等都帶來起色。對於國外機構將台灣經濟成長率（GDP）調至9%，孫明德認為，國外機構對台灣經濟預測有高有低，且很多投資銀行預測都很容易受到股市影響，認為經濟成長預估不要一次調太高，就跟頭髮不要一次剪太多一樣，台灣慢慢往上修比較好。但他也坦言，最壞的情況已經過去了，美國總統川普從4月就打不下去，包括軍事武器庫存、金融市場及民調都無法獲得支持，當他自己本身內外壓力大，但對於其他國家戰事早點結束、荷莫茲海峽早日開放都有好處，因此認為最壞情況在4月初就已經過了。據廠商企業調查，受中東地緣衝突推升原料與油價上漲影響，4月上游石化與塑橡膠原料報價普遍走揚，但又因荷姆茲海峽封鎖及亞洲輕油供應緊張，使原料取得受限，整體呈現「價揚量縮」格局。電子機械業方面，受惠於AI算力需求強勁及記憶體供給偏緊帶動，半導體業景氣持續成長。不過，資料儲存及處理設備業雖仍受AI伺服器需求支撐，但因筆電出貨受前期拉貨墊高基期影響而較上月下滑；製造業4月製造業營業氣候測驗點為97.14點，較3月修正後之96.21點增加0.93點。服務業方面，金融相關產業均看好4月景氣表現，主要受惠於台股大幅上漲並屢創歷史新高，帶動市場投資與交易熱絡；運輸倉儲業亦看好當月景氣表現，主要來自於海運，受地緣衝突推升4月航線運價，以及鐵礦砂、穀物等大宗貨物需求支撐，帶動貨櫃與散裝運輸表現明顯成長。4月服務業營業氣候測驗點為96.73點，較3月修正後的96.19點增加0.54點。營造業方面，儘管本產業業者依舊加速推進在手科技廠辦工程，以滿足業主對於擴充產能的迫切需求，不過由於先前國土署土石方清運新制所造成營建廢棄物去化問題仍未完全獲得解決，且中東戰火再起亦使得原先已開始呈現緩降態勢的營建成本再度全面上揚。4月營業氣候測驗點為94.67點，較3月之92.07點上升2.60點，結束先前連續三個月的下跌轉為呈現上揚的走勢。