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馬英九基金會今（25）日召開記者會，指控前幕僚蕭旭岑、王光慈涉財政紀律案件事證。一同出席的基金會顧問廖繼斌發言時，情緒失控，痛斥三人小組成員的李德維竟敢稱不是馬英九的部屬，若不是馬英九讓他進不分區列車，何德何能可以做立委，「我忍到今天都沒有講，是看在你爸爸的面子上」，更嗆他對不起爸爸。嗆李德維「馬英九是恩公」馬英九基金會不滿三人調查小組結果判定，前幕僚蕭旭岑、王光慈沒有具體違法事證，今召開記者會公佈大量照片反駁。顧問廖繼斌致詞時表示，金溥聰今天要他別講太久，但他不講10分鐘「我死不瞑目」。廖繼斌痛斥李德維，何德何能變成媒體寵兒，2012年馬英九讓他排名不分區立委20名，讓他爬上列車，到2016朱立倫、2020吳敦義，讓他當不分區立委，竟然敢講三人調查小組，薛香川、尹啟銘都是馬英九部屬但他不是，「你怎麼不是，馬英九是你恩公！沒有馬英九把你放進不分區立委的列車，讓你可以循序，從火車、普通火車、對號火車到坐高鐵。你何德何能做個不分區立委？」「我忍到今天都沒有講，是看在你爸爸的面子上」，廖繼斌更情緒激動說，李德維對不起他爸爸，董事會有決議，調查報告要經過董事會決議才能不公開、部分公開或全部公開，請問董事沒開就公佈，不是自打嘴巴嗎？廖繼斌隨後砲口轉向三人小組成員薛香川、尹啟銘到哪裡去了，有膽說願意赴洩密罪，把報告拿出來阿，後面更離譜，李德維宣布馬總統從今不是馬英九基金會董事長，因為有家人申請輔佐宣告，他替台北地院下裁定說不能當董事會，他昨天講話多囂張。廖繼斌痛斥，如果有一天在報紙看到其他董事跟記者發通知說，李德維老夫人被親戚申請輔佐宣告，董事就開記者會，說復興高中董事長不是李德維老夫人，請問李德維做何感想，其實輔佐宣告是100年前的立法，現在兄弟姐妹殺成一堆，這個法律要修法，去問李德維，哪個法律規定一申請就確定？「如果你媽媽受到這樣的處理，你怎麼辦？」