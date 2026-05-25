我是廣告 請繼續往下閱讀

視如己出陪伴 12 年！不惜重金只求愛犬回家

▲陳美琪大約 12 公斤重、40 公分長，是中小型的黑白色米克斯。（圖／Threads@ffenchen）

協尋切勿驚擾陳美琪！懸賞獎金領取方式曝光

雲林的鄉親快來加入協尋隊伍！桃園陳小姐昨（24）日帶著領養 12 年的愛犬「陳美琪」回雲林二崙鄉的公婆家，當天下午 4 點多出門，晚上 9 點多回家發現愛犬不見了。由於公婆家附近都是農田及快速道路，當事人急忙報警協尋，但截至目前為止仍未尋獲。心急如焚的陳小姐也在網路發布懸賞令，承諾只要能找回活著的愛犬，就給予新台幣 50 萬元獎金。陳小姐昨日在社群平台 Threads 發文協尋：「求各位協尋，狗活著獎金 50 萬！有晶片，狗兒性別女生，大約 12 公斤重、40 公分長，中小型的黑白色，拜託！」希望大家幫忙找到 12 年的愛犬。陳小姐指出，「陳美琪」是她從新屋收容所領養的，迄今已經陪伴她 12 年，情同家人般，更已是她生命中不可分離的一部分。如果無法找到美琪，她可能也不想回去了。陳小姐強調：「，就算是祭出 50 萬懸賞也沒關係，錢都是身外之物，陳小姐也詳細說明了懸賞 50 萬獎金的領取方式，並強調最重要的是。若能遠遠拍到正確的美琪且沒有打擾到牠，可以獲得 10 萬元；若能一路跟隨美琪，直到她抵達現場，可獲得 15 萬元；若能讓她將平安的美琪順利帶回家，則可獲得完整的 25 萬元。對此，西螺分局證實，確實有接獲飼主尋求協助，警方也有幫忙調閱監視器搜索，但截至目前為止仍未尋獲走失的犬隻。