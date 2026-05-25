知名日本動畫《咒術迴戰》中飾演「七海建人」的人氣聲優津田健次郎，近日因其獨特的低沉嗓音遭到生成式 AI 未經授權模仿，正式向東京地方法院對短影音平台 TikTok 提起訴訟，整起案件不僅是日本首宗針對 AI 聲音侵權的法律官司，更引發了外界對於生成式 AI 技術如何影響配音產業發展的高度關注。
TikTok 匿名帳號用AI生成 每月爽賺15萬新台幣
據日媒報導與訴狀內容指出，自2024年7月起，TikTok 出現一個匿名帳號，持續上傳超過180部關於都市傳說與冷知識的短影音，這些影片旁白使用生成式 AI 技術，高度模仿津田健次郎極具標誌性的磁性聲線，帳號主透過高流量，每月可獲得高達50萬至75萬日圓的收益，約相當於新台幣10萬至15萬元。
津田健次郎提告刪除 TikTok：查無不法
津田健次郎2025年11月正式提告，要求 TikTok 平台刪除相關的侵權影片，他強調這些未經授權的影片，刻意讓觀眾誤以為是由他本人親自配音以吸引流量，嚴重侵犯名人擁有的商業價值利用權，也就是所謂的公開權，同時也違反了日本的《不正競爭防止法》。
然而，TikTok 對此指控強硬反駁，並要求法院駁回訴訟，TikTok 營運方認為，影片中的聲音僅僅是普遍常見的男性聲音，並不構成混淆或侵權，此外，TikTok 指出，影片投稿者早已經在外部網站說明，該聲音來源是透過學習朋友的音色後由 AI 生成，認為觀眾是被影片內容吸引而非聲音本身。
AI模仿聲音法律界線在哪？日本聲優圈高度關注判決結果
面對生成式AI技術帶來的挑戰，津田健次郎的委任律師平野敬表示，若放任AI未經授權模仿聲優聲音，恐將對整個聲優產業發展造成衝擊。平野敬進一步強調，希望透過這次的判決，能夠進一步釐清 AI 聲音模仿的法律界線，藉此保障配音員與表演者的基本權益。
此案目前預計最快將於2026年夏季進行首次公開審理，這起風波也在日本聲優圈內持續發酵，多位知名聲優如梶裕貴與中尾隆聖等人，已經自發性組成「NOMORE 無斷生成 AI」團體，訴求建立明確的規範以保護聲優們如同靈魂般的聲音，屆時司法的最終判決結果，將成為AI時代下聲音權利的重要判例指標。
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據日媒報導與訴狀內容指出，自2024年7月起，TikTok 出現一個匿名帳號，持續上傳超過180部關於都市傳說與冷知識的短影音，這些影片旁白使用生成式 AI 技術，高度模仿津田健次郎極具標誌性的磁性聲線，帳號主透過高流量，每月可獲得高達50萬至75萬日圓的收益，約相當於新台幣10萬至15萬元。
津田健次郎2025年11月正式提告，要求 TikTok 平台刪除相關的侵權影片，他強調這些未經授權的影片，刻意讓觀眾誤以為是由他本人親自配音以吸引流量，嚴重侵犯名人擁有的商業價值利用權，也就是所謂的公開權，同時也違反了日本的《不正競爭防止法》。
然而，TikTok 對此指控強硬反駁，並要求法院駁回訴訟，TikTok 營運方認為，影片中的聲音僅僅是普遍常見的男性聲音，並不構成混淆或侵權，此外，TikTok 指出，影片投稿者早已經在外部網站說明，該聲音來源是透過學習朋友的音色後由 AI 生成，認為觀眾是被影片內容吸引而非聲音本身。
面對生成式AI技術帶來的挑戰，津田健次郎的委任律師平野敬表示，若放任AI未經授權模仿聲優聲音，恐將對整個聲優產業發展造成衝擊。平野敬進一步強調，希望透過這次的判決，能夠進一步釐清 AI 聲音模仿的法律界線，藉此保障配音員與表演者的基本權益。
此案目前預計最快將於2026年夏季進行首次公開審理，這起風波也在日本聲優圈內持續發酵，多位知名聲優如梶裕貴與中尾隆聖等人，已經自發性組成「NOMORE 無斷生成 AI」團體，訴求建立明確的規範以保護聲優們如同靈魂般的聲音，屆時司法的最終判決結果，將成為AI時代下聲音權利的重要判例指標。