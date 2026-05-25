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中國短影音平台TikTok近來加速布局泰國數位市場，先前才宣布總投資額高達250億美元的資料中心擴建計畫，近日泰國教育部又宣布，將與TikTok 泰國分公司合作推動數位教育計畫，擬透過2分鐘內短影音教材、AI技術與數位技能培訓，協助教師減輕工作負擔，同時培養學生未來職場所需能力，但消息曝光後瞬間在泰國教育界與家長間掀起不小爭議。根據泰媒《Thairith》、《Dailynews》報導，泰國教育部21日公布內容，教育部長帕拉薩（Prasert Jantararuangtong）與泰國TikTok代表會談後表示，未來將推動以短影音形式製作教材，涵蓋基礎教育、技職教育，以及數位技能與職涯訓練等內容。官方認為，新世代學生接觸資訊與學習習慣已與過去不同，教育系統也必須跟著調整。教育部指出，這項合作除希望提升教師與教育人員的數位能力，也計畫透過AI與平台工具，減少教師行政與備課壓力。同時，政府也希望學生能提早接觸數位內容創作、電商與新型態工作模式，以因應未來就業市場變化。不過，相關政策隨即引發外界質疑。部分教育界人士認為，泰國教育長期面臨的核心問題，其實是師資不足、行政文書過重，以及教育資源分配不均，而非缺乏短影音教材。批評者指出，若過度依賴短影音平台，恐怕無法真正改善教育品質，反而可能進一步削弱學生深度閱讀與長時間專注能力。值得注意的是，TikTok在泰國數位市場的加速佈局與這次泰國教育部的政策可能有所關聯，泰國投資促進委員會（BOI）本月稍早批准TikTok泰國子公司一項總投資額高達250億美元的資料中心擴建計畫，成為泰國近年最大規模數位基礎建設投資之一，TikTok當時便承諾協助泰國發展數位素養與電子商務課程，培育本地數位人才。然而近年來全球有不少國家針對兒童、青少年使用社群媒體的態度普遍是在校園減少，例如澳洲、馬來西亞要求未滿16歲禁止使用或自主註冊包括TikTok在內社群平台等，研議如何限制青少年過度接觸社群媒體已成許多國家政策正在努力的面向。