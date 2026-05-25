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▲105公厘輪型戰車研製樣車亮相，砲塔搭載105公厘戰車砲、12.7公厘遙控機槍塔。(圖／記者呂炯昌攝)

▲105公厘輪型戰車D1、D2樣車因為車身太高，遭陸軍要求降低車高。（圖／記者呂炯昌攝）

政府近年積極推動國防自主，自力研發勇鷹高教機、潛艦與裝甲車輛，但軍備局202廠研製搭載105公厘戰車砲的「獵豹」輪型戰車因為車身太高，遭到陸軍要求「縮水」降低高度。軍備局今（25）日表示，105公厘雲豹輪型戰砲車經構改後，車身高度已低於3公尺，D3樣車已於去年通過陸軍測評，預計明年啟動量產。立院財政、外交及國防委員會聯席會議今日審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。民進黨立委林岱樺關切，雲豹八輪甲車的車高逾3公尺，在戰場上如何隱蔽。軍備局長林文祥中將答覆表示，委員所提的「雲豹」就是105公厘輪型戰砲車，且經構改後高度已經低於3公尺，其中D3樣車去年已經由陸軍測評通過，預計明年啟動量產。2024年6月，軍備局邀請媒體前往南投生製中心採訪時首次曝光105公厘戰車砲「獵豹」輪型戰車，當時測評結果雖然合格，但陸軍卻認為車高應從3.3公尺下降到3公尺以下，並進行砲塔內部微調，因此決定打造第3輛樣車，砲塔部分由中科院負責、車身由軍備局研發。國防部所屬軍媒「軍聞社」去年8月官宣105公厘戰車砲D3樣車，除了多項性能更加精進外，最大特點是車高降低約40公分，達到3公尺以下，符合陸軍需求，並於同年9月登場的台北國際暨航太國防工業展中展出。105公厘輪型戰車最高時速可達100公里，巡航里程達500公里，105公厘M68A2主砲雖與現役主力戰車CM11/M60A3相同，但經過改良後膛壓提升，發射翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）對均質鋼板的穿甲力，105公厘戰車砲發射穿甲彈可在2000公尺距離貫穿500公厘均質鋼板，比國軍現役CM11與美製M60A3更加優異，僅次於M1A2主力戰車的120公厘主砲。軍備局指出，主砲備置202廠研製的低後座力制退複進機，將射擊後座力降至20噸，比國軍現役M60A3的60噸少了60噸；105公厘輪型戰車全車配備複合式裝甲，正面裝甲可擋30公厘穿甲彈、兩側裝甲可擋12.7公厘鋼心彈，全車配備八觀遠景系統，操作手從車內可以看到車外全景，引擎馬力也提升至600匹。新版的D3樣車的車身更為簡潔，右側已修改掉D2樣車的排氣口設計，並加裝一組目視用的後照鏡。據了解，「獵豹」輪型戰車D3樣車除了車身高度降低40公分，以滿足陸軍的需求外，車身降低但攜帶彈藥量卻大增，從D2樣車的25發砲彈，增加至40發。