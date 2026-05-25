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日本超強陽傘爆紅「一撐體感秒降19.7度」！台灣人用過全讚：此生最棒

▲來自日本的「PROTECT U」涼感傘就因高CP值在網路爆紅，甚至引發台灣人搶訂、搶買。（圖／翻攝魚漿夫婦臉書）

PROTECT U防曬又超輕賣翻！免500元入手CP值高

▲PROTECT U主打抗UV、遮光、遮熱、防潑水，傘布具備99.9%的抗UV與遮光率，能阻擋紫外線對肌膚的傷害（圖／PROTECT U官網）

▲實測查看官網價格部分，根據不同款式，價格從1760日圓（約新台幣347元）至2750日圓（約新台幣534元）皆有。（圖／PROTECT U官網）

PROTECT U涼傘真實評價曝光！降溫效果有限、雨天別拿來用

若傘下吹來熱風依舊難達涼感效果。網路上也有民眾實測，表示在太陽下降溫不明顯，體感約僅降0-2度，但在陰涼處使用便有顯著效果

台灣炎熱的夏季到來，隨著室外氣溫不斷上升，市面上的降溫涼感陽傘引來不少人關注。，加上傘骨輕量化又小，對於通勤族來說十分適用，就連旅日台灣作家「魚漿夫婦」也曾分享過它，成為新一代爆紅涼傘。台灣夏季高溫頻頻突破36度，讓大眾開始關注起兼具防曬與涼感的陽傘，但面對市面上百百種涼傘，過去就有網友在Threads發文推薦，表示日本涼感傘「PROTECT U」近年來在社群爆紅，不少人實測用過都讚賞過「真的很輕，當陽傘很棒，但真的不適合大雨」、「已入手，降溫真的有感」、「這把真的是好東西，只是因為真的很輕巧所以傘面也真的小。但大家都拿這種傘就不用擔心戳到別人，也算是功德一件」。據了解，「PROTECT U」是來自日本的超輕量降溫晴雨兩用傘，除了具備防曬、涼感功能以外，「PROTECT U」的輕巧設計也是讓許多通勤族們愛上的關鍵，「PROTECT U」被稱作是高CP值遮陽救星，實測查看官網價格部分，根據不同款式，，建議民眾若想入手這支陽傘，記得貨比三家才能買到最划算的價格。過去旅日台灣作家「魚漿夫婦」曾分享使用心得，表示曾在四國的大太陽下實測幾乎完全遮光，傘下呈現漆黑一片，來自大太陽的炎熱完全擋住，加上其傘骨較短，整個人在傘下「可以說是籠罩在黑暗之下」，確認遮光效果沒有問題。但究竟有沒有降溫效果？魚漿夫婦認為效果有限，坦言，「甚至有風的時候會覺得是涼風」。除了涼感問題，亦有人提到PROTECT U傘骨雖然採用輕巧卻扎實的碳纖維材質，但因傘骨本身較短，如遇上強風或颱風天還是有可能被吹飛，魚漿夫婦亦建議，為了使用者的安全，晴天使用就好。