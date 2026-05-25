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▲周也新戲的番位降級。（圖／翻攝自微博@花生小生花）

28歲中國女星周也因和丞磊演出《錦月如歌》走紅，外傳她擠掉田曦薇和男星胡先煦合作新戲《潮熱雨季未解之謎》，沒想到日前被拍到當街和一名神似《雨霖鈴》男配角周皓崎的男子當街激吻、撫摸，咖位火速被降級。周也被中國狗仔劉大錘踢爆，4月中旬工作結束後回北京立刻和男友相見，兩人一見面熱情擁吻，周也還把手伸進男生的上衣裡面，不停撫摸，男方身分也被起底，疑似是在《雨霖鈴》中飾演小趙王爺的周皓崎。戀情被爆出後，周也並未做回應，而是去找好友王星越吃飯，席間有說有笑，處理方式引來粉絲不滿，認為她才剛走紅，手上還有不少待播劇，爆出緋聞也不積極處理，影響觀感。微博還爆料周也即將開拍的新戲《潮熱雨季未解之謎》從一番女主角被降級為二番，可見內娛相當在意藝人是否愛惜羽毛，一點緋聞都會影響番位。不過也有人指出，胡先煦的名氣其實不輸給周也，會爭番位也實屬正常，他合作的對象都是頂流，像是與劉詩詩合演的《醉夢》、潘粵明的《尋找李順章》，以及電影《瞧一橋》是和惠英紅合作。《潮熱雨季未解之謎》講述17歲少女林詩蘭從洪災中倖存，每年雨季不斷重回過去，直到遇見同樣有穿越能力的神祕男孩，兩人攜手破解穿越之謎。