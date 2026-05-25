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牛棚能否持續繳出好表現？ 打線火力能否延續？

團隊能否找回狀態？ 戈登能否壓制道奇？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月26日進行，該日有13場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上科羅拉多洛磯的比賽，此戰道奇將希漢（Emmet Sheehan）先發，而洛磯則是推出戈登（Tanner Gordon）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（33勝20敗）vs 科羅拉多洛磯（29勝18敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間5月26日（二）早上09：10✅ 道奇觀戰焦點：投手戰力不穩 道奇打線能否發揮道奇近期整體狀態逐漸回穩，雖然打線偶爾仍有得點圈殘壘問題，但牛棚表現相當穩定，目前連續38局無失分，讓球隊在低比分戰中依舊具備競爭力。此戰先發由希漢掛帥，本季他回歸後展現不錯的壓制力，速球尾勁與滑球搭配效果佳，若能控制保送數量，有機會替道奇吃下中段局數。面對近期火力起伏的對手，道奇仍具備主動掌控比賽節奏的優勢。觀戰重點：✅洛磯觀戰焦點：戰績低迷 戈登能否壓制道奇洛磯近期戰績依舊低迷，投打兩端穩定性不足，尤其牛棚後段失分問題明顯，讓球隊經常在中後段遭到逆轉。進攻方面雖偶有長打火力，但整體串聯性仍偏弱。此戰先發戈登本季仍在適應大聯盟節奏，控球與被長打率是最大隱憂，不過他的伸卡球若能有效製造滾地球，仍有機會壓低失分。面對火力強大的道奇，洛磯此戰壓力不小。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/26）01:35 小熊 VS 海盜01:35 光芒 VS 金鶯02:10 紅雀 VS 釀酒人02:10 雙城 VS 白襪03:40 洋基 VS 皇家04:10 紅人 VS 大都會05:05 響尾蛇 VS 巨人06:10 國民 VS 守護者06:40 費城人 VS 教士07:05 太空人 VS 遊騎兵07:07 馬林魚 VS 藍鳥09:10 洛磯 VS 道奇09:40 水手 VS 運動家📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：洛磯 VS 道奇🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台