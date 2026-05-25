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柬埔寨參議院主席、代理國家元首洪森（Hun Sen）日前針對日益嚴重的電信網路詐騙問題發表強硬談話，要求全面清剿電詐犯罪集團及背後「保護傘」，並下令徹查大批無護照外國人非法入境柬埔寨的渠道。他警告，若現在不徹底剷除相關勢力，柬埔寨未來恐面臨「大災難」，甚至危及下一代與國家安全。根據《Asia speech》、《柬中時報》報導，洪森週日（24）在金邊與超過4000名參議院、國會、政府部門及地方官員舉行座談時表示，柬埔寨必須持續強力打擊電信詐騙犯罪，但若只逮捕詐騙集團成員，而不清除背後涉案官員，相關行動「絕不可能真正成功」。他指出，對於直接涉入電詐活動的官員，政府將採取撤職、凍結資產及移送法院起訴等措施；至於放任、包庇或拒絕執法的地方官員，包括省長、警察局長及憲兵指揮官，也將被撤換與調職。他強調，「不存在任何寬容」，無論背景、資歷或過去貢獻，都不能成為逃避追責的理由。洪森也點名柬埔寨東北部偏遠省份出現的電信詐騙活動，要求新任地方首長與安全部隊全面清剿相關據點。近期蒙多基里省接連出現高層人事異動，包括原省長、省警察局長與憲兵司令相繼遭撤換，外界普遍認為與當地打擊電詐行動有關。他警告，若政府現在不果斷採取行動，未來柬埔寨社會將付出沉重代價，「我們的子孫後代可能成為電詐受害者，也可能被訓練成詐騙分子，甚至涉及酷刑與其他犯罪行為，現在仍來得及挽回局勢。」同時，他也要求政府全面追查大量無護照外國人如何進入柬埔寨，他稱不少落網的外籍人士甚至沒有護照，「這些人是怎麼進來的？從哪個國家進來？這些問題都必須有答案。」由於柬埔寨並不存在超長程國際航班，因此這些大量無證人士不可能正常經由機場入境，因此相關部門必須深入調查非法跨境路線與背後人口販運網。洪森也強調，部分國家將電詐問題歸咎於柬埔寨，但實際上部分涉案人士是從其他國家非法進入柬埔寨，因此國際社會也應共同面對跨境犯罪問題。洪森透露，目前全國掃蕩電詐行動由總理洪馬內（即洪森之子）親自領導，政府在發現部分大型詐騙園區遭查緝後，犯罪集團已轉往小型據點繼續活動，並試圖獲得地方勢力庇護，因此當局將持續擴大整肅。他也提到，柬埔寨與中國正加強合作遣返涉案人士，目前已有118架次航班將中國籍電詐嫌犯遣返回中國。洪森表示，大量拘留電詐嫌犯不僅增加政府負擔，也存在安全風險，因此柬方正加快遣返程序。此外，洪森也談及柬埔寨2025年正式生效的《憲法》第33條修正案。該修憲內容授權國家可在特定情況下，撤銷涉及叛國、勾結外國勢力及危害國家安全人士的國籍。他強調，修憲目的並非針對反對派，而是為了處理取得柬埔寨國籍後，從事重大犯罪活動的外籍人士。