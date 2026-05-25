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民眾出國要變貴了！過去10年從未調漲過的機場服務費，交通部今（25）日預告《國際機場園區發展條例施行細則》第7條、第13條修正草案，將採2階段漸進式調整機場服務費，今年9月1日起將從現行的新台幣500元調漲至750元，2028年9月1日起調漲為1000元。機場服務費是基於「使用者付費」原則收取，主要用於機場設施維護、航廈更新擴建以及觀光產業發展，讓旅客享有更好的出入境體驗，並挹注觀光預算；依規定，目前收取500元的機場服務費有一半給予觀光發展基金，另一半給機場公司。而機場服務費在過去10年都維持500元，交通部 今日預告修正草案說明，機場服務費已超過10年未調整，相較其他鄰近國家仍屬偏低，且為因應台灣航空站各項機場建設龐大經費及桃園國際機場第三航廈、第三跑道等建設，因此調整機場服務費。機場服務費將以2階段調漲機場服務費，今年9月1日起至2028年8月31日止調漲為750元；2028年9月1日調整為1000元。另外，交通部也預告《國際機場園區發展條例施行細則》第7條、第13條修正草案，預計機場服務費調漲至750元後，其中300元將分配給觀光發展基金，其餘給機場公司；機場服務費調漲為1000元後，其中350元給予觀光發展基金，其餘分配給機場公司。