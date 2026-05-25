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▲瓦塞爾、文班亞馬、卡斯特在隊友因傷倒下期間，於西決中扮演馬刺重要核心主力，三人在場上展現好默契。（圖／美聯／達志影像）

NBA西區決賽G4今台灣時間（25）日由聖安東尼奧馬刺在主場以103：82擊退奧克拉荷馬市雷霆，將比數扳成2：2。馬刺先發主力除了文班亞馬（Victor Wembanyama）表現亮眼外，瓦塞爾（Devin Vassell）也擔起重任，給予對手滿滿的防守壓力，成功攪亂雷霆進攻節奏，「要比他們更凶狠、把身體對抗拉到最滿」，最後他竟然奇蹟地寫下「0犯」紀錄。馬刺主帥米奇強森（Mitch Johnson）賽後也讚賞瓦賽爾是季後賽中「最穩定的球員」，對於看見他的成長感到欣慰。今天馬刺核心主力文班亞馬（Victor Wembanyama）發揮出色，一舉灌下33分。不過除了「斑馬」發揮長人優勢，馬刺在此次西區決賽中，每次都先發上陣，雖沒有驚人的數據，或是受到指責的失誤率，但總是能和文班一同穩住軍心的，非屬瓦塞爾（Devin Vassell）不可。身為得分後衛與小前鋒的瓦塞爾，在關鍵第四戰中，上半場就展現緊密的防守，在第一節他就一路跟著雷霆持球的麥凱恩（Jared McCain），並限制了麥凱恩的反手上籃，瓦塞爾讓在雷霆在籃下的進攻者顯得非常無力。對此，瓦塞爾賽後表示，「我一直在努力成為場上最具破壞性的防守者，不僅是在盯防持球人時展現出極強的侵略性，在協防和無球防守時也是一樣的。」而在在第三節剩下7分26秒時，馬刺突然上演一波快攻，由卡斯特（Stephon Castle）與文班亞馬在禁區聯合「欺騙」雷霆，最後由卡斯爾完成「空中灌籃」，不過這關鍵一球就是由瓦塞爾抄截搶下，他推開雷霆反手機會，將球順利交給哈波（Dylan Harper），才能完成這次團隊突擊。終場瓦塞爾繳出13分、6籃板、3助攻、1抄截加上1阻攻，成績不算亮眼，但瓦塞爾總是能在禁區實施頑強的防守，然而他本場比賽竟然奇蹟般地「0犯」，正負值為27，僅次於文班亞馬的29。2000年出生的瓦賽爾其實也才26歲，他在2020年初穿上馬刺戰袍，現在於馬刺這隻年輕球隊裡，身為陣中主力的瓦塞爾，可以算得上繼福克斯（De'Aaron Fox）、科內特（Luke Kornet）之後的其中一位大哥。他在西決前幾戰也曾為卡斯特抱不平，衝上前與雷霆球員爭論，差點釀成衝突。瓦塞爾賽後受訪時表示，「我覺得他們（雷霆）身體對抗尺度超級大，很多動作裁判都沒吹，但我們也試著利用這一點反制，所以要比他們更凶狠、把身體對抗拉到最滿。」對於瓦塞爾的好表現，馬刺主帥米奇強森（Mitch Johnson）直言，瓦塞爾一直都有現象級表現，「他也許是我們陣中發揮最穩健的球員，他的下限和上限之間的波動幅度可能是最小的。」表示能看著瓦塞爾的成長很有趣，也讓人欣慰。馬刺今天不僅揮別前兩戰被雷霆壓著打的陰霾，也打出極具說服力的內容，向外界證明黑衫軍依然有與衛冕軍抗衡的競爭力。瓦塞爾賽後表示「我認為我們在防守端做出了非常棒的調整。」他解釋，「我們今晚能夠及時輪換補防到對方的射手面前，沒有再給他們那麼空位的機會。」文班亞馬也在訪談時透露，很難只用一個戰術回合概括瓦塞爾的表現。「因為他的力量遍布球場的每個角落、涵蓋了方方面面的領域，而且在場下他也展現了極佳的領袖氣質。」大讚瓦塞爾的影響力。雖然這是瓦塞爾第一次進入季後賽，但他表示，「我如今在場上做的最棒的一點，就是打得非常自信。」他強調，「不管是在防守端傾注全力、全心全意衝搶籃板，或僅是不停給予隊友鼓勵。這種正面的能量是具有傳染性的，自己投不進球，絕不能垂頭喪氣。」展現了作為挑戰者的決心與毅力。